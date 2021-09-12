Leeds United karşısında bulduğu golle birlikte Mohamed Salah, bir kez daha adını tarihe yazdırdı.

Liverpool'un yıldız oyuncu Mohamed Salah, son sezonlarda attığı gollerle Liverpool en golcüsü ve en büyük yıldızı olmayı başarmıştı.

Yeni sezona da bıraktığı yerden fırtına gibi bir başlangıç yapan Mısırlı yıldız, ilk üç haftada iki gol iki asistlik bir performans göstermişti.

Dördüncü haftada ise Leeds United karşısında sahneye çıkan Salah, "dalya" dedi ve tarihe geçti.

Mohamed Salah'tan yeni rekor

Leeds United karşılaşmasının 20. dakikasında sahneye çıkan yıldız oyuncu, Trent Alexander-Arnold'un asistinde rakip fileleri havalandırdı.

Bu golle birlikte Premier Lig'deki 100. golüne ulaşan oyuncu, aynı zamanda bunu 162 maçta başardı ve bu sayıya en kısa sürede ulaşan beşinci isim oldu.

Opta verilerine göre 100 Premier Lig golüne ulaşan diğer isimlerden efsane golcü Alan Shearer, 124 maçta bunu başarmıştı. Bu alandaki rekorun sahibi olan Shearer, uzun bir süre bu rekoru kaybetmeyecek gibi görünüyor.

İlk üç sırada yer alan isimlerden Harry Kane 141, Sergio Agüero 147, Thierry Henry ise 160 maç sonrasında dalya demeyi başarmışlardı.

100 - Mohamed Salah is the 30th player to have scored 100 Premier League goals, with only four players reaching the milestone in fewer appearances than the Egyptian. King. #LEELIV pic.twitter.com/sSGKd7F9V4 — OptaJoe (@OptaJoe) September 12, 2021

Liverpool formasını tüm kulvarlarda 207 kez terleten oyuncu, 128 kez rakip fileleri havalandırdı.

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