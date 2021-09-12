La Liga başkanı Tebas'tan Messi itirafı: Florentino Perez, Barcelona'yı ayarttı

La Liga başkanı, Joan Laporta'nın Arjantinli yıldızı korumak için daha fazlasını yapabileceğini söylüyor.

Javier Tebas, Messi'nin Barcelona'dan ayrılışının uygun şartlarda gerçekleşmediğini belirtirken Barça'da "Florentino Perez'e karşı bir aşağılık kompleksi" olduğunu söylüyor.

Lionel Messi çocukluk kulübü Barcelona'ya 21 yılın ardından veda ederek PSG'nin formasını giydi.

Arjantinli yıldızın ayrılışının ardından Barcelona'nın mali krizi yatarken La Liga başkanı Tebas, Joan Laporta'nın gerekli özveriyi göstermediğini söylüyor.

Javier Tebas ne söyledi?

Sport gazetesine röportaj veren La Liga başkanı Javier Tebas, Messi'nin ayrılışını 'acı' buluyor:

"Ronaldo, Guardiola, Mourinho ayrıldı... Gezegendeki en iyi iki takımda dünyanın en iyi iki oyuncusuna (Messi ve Cristiano Ronaldo) sahip olduğumuz için çok şanslıydık ve La Liga'yı dünyada ön saflara koymak için bundan faydalanabildik.

Belki de Messi'nin ayrılışı en acı vericiydi, çünkü kişisel olarak onu tarihin en iyisi olarak görüyorum.

Ne sadece Barça'dan ne de La Liga'dan böyle ayrılmayı hak etmedi."

Messi'nin vedasının önlenip önlenemeyeceği sorulduğunda Tebas gür bir sesle şu yanıtı verdi: "Evet. Önlenebilirdi."

Tebas ayrıca La Liga'da CVC ile imzalanacak 2,7 milyar euro'luk yatırıma Barcelona ile Real Madrid'in karşı çıkmasını da değerlendirdi:

"Barcelona, CVC ile bir aylığına anlaşmıştı, Real Madrid hayır diyene kadar. Kulüpte Florentino Perez'e karşı bir aşağılık kompleksi var. Florentino, Barça'yı ayarttı."

"Barcelona'da ekonomik denge Joan Laporta'nın Gaspart'ı suçladığı ve mahkemeye çıktıkları 2003'teki gibi olabilir. Pandemi 200 milyon euro zarara yol açtı."

La Liga ile CVC anlaşması nedir?

La Liga yönetimi, CVC Capital Partners ile 2,7 milyar euro'luk bir anlaşma imzaladı.

CVC Capital Partners'ın La Liga'nın yüzde 10'unu satın aldığı açıklandığında Real Madrid anlaşmadan haberdar olmadıklarını ve bazı şartların yasalara aykırı olduğunu iddia etti.

Ardından Barcelona bu konunun kulüplerle yeterince görüşülmediğini ve kulüplerin bazı haklarını kısıtladığını belirtti.

La Liga, CVC'den yapılan nakit desteğinin yüzde 90'nının ülke genelindeki kulüplere dağıtılacağını ve 100 milyon euro'nun da kadın futboluna aktarılacağını söyledi.

İspanya'nın en üst sıralarında yer alan iki takım Barcelona ve Real Madrid fonların en büyük payını alacak. Ancak paranının sadece yüzde 15'inin transferde ve oyuncu maaşlarında kullanılmasına izin verilecek.

Geri kalan miktar altyapıya ayrılacak.

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