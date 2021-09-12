Napoli, Juventus'u yendi, Allegri ile Spalletti kavga etti: Utanmalısın!

Serie A'da Napoli, Juventus'u mağlup ederken iki takımın teknik direktörleri maçın ardından birbirine girdi.

Massimiliano Allegri ile Luciano Spalletti ateşli bir ağız dalaşına tutuşurken Juventus'un teknik patronu, Spalletti'nin utanması gerektiğini söyledi.

Serie A'nın 3. haftasında Napoli evinde Juventus'u ağırladı. Karşılaşmanın 10. dakikasında Juventus öne geçse de Napoli ikinci yarıda eşitliği sağladı ve son dakikalarda da öne geçmeyi başardı.

Spaletti'nin öğrencileri 2-1'lik geri dönüş zaferi yaşarken Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri oldukça öfkeliydi.

Massimiliano Allegri ile Luciano Spalletti ne söyledi?

Calciomercato'da yer alan habere göre; Maçın ardından Spalletti, Massimiliano Allegri'nin yanına gitti ancak bir ağız dalaşı yaşandı:

Juventus'un teknik patronu, Spalletti'nin yedek kulübesindeki davranışlarından şikayet etti: "Utanmalısın, bütün maçı sabote ettin."

Daha sonra basın toplantısında konuşan Spalletti ise yaşananları şu şekilde anlattı:

"Merhaba demek istedim, maçın sonunda merhaba demek için peşinden gittim. O bana merhaba demedi, beni görmezden geldi.

Sahada yaşananlar? Aramızda sahada bir sürtüşme olmadı. Ona hiçbir şey söylemedim.

Juve'ye karşı hep kaybettim, bir kere ben kazandım ve sen bana saha kenarında yüksek sesli olduğum için ders mi veriyorsun?"

Juventus dibe sürüklendi

Serie A'nın üçüncü haftasında Napoli karşısında mağlubiyet yaşayan Juventus'un yeni sezonda galibiyet yüzü görmedi.

İlk maçında Udinese ile 2-2 berabere kalan İtalyan devi geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Empoli'ye 1-0 mağlup oldu.

Allegri'nin öğrencileri 19 Eylül'de Milan ile karşı karşıya gelecek. Bu dev randevu Juventus'un yeniden ayağa kalkması için oldukça kritik.

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