İtalyan basınına göre Gianluigi Donnarumma, ara transfer döneminde İtalya'ya geri dönebilir. Juventus genç kalecinin durumunu takip ediyor.

Ligue 1 devi Paris Saint-Germain bu sezon transferin gözde kulübü olurken kadroya dahil edilen isimlerden biri de Gianluigi Donnarumma'ydı.

Lionel Messi transferiyle dünya kamuoyunun gözlerini üzerine çeken PSG aynı süreçte Sergio Ramos, Achraf Hakimi ve Georginio Wijnaldum yıldızlarla takımını donattı, İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'yı da renklerine bağladı.

PSG, Avrupa'nın gözde kalecileri arasında yer alan Gianluigi Donnarumma için bonservis bile ödemedi. Milan altyapısında yetişen 22 yaşındaki eldiven San Siro'daki sözleşmesini tamamladı ve yeni kontrata imza atmayarak bedelsiz bir şekilde Paris'in yolunu tuttu.

Pochettino, Keylor Navas'tan vazgeçmiyor

PSG'nin Donnarumma hamlesi ses getirse de şu ana kadar İtalyan kalecinin süre alamaması dikkatlerden kaçmıyor.

Teknik direktör Mauricio Pochettino, ligde dört hafta geride kalmasına karşın bu maçların tamamında Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas'a şans verdi.

Pochettino'nun şu ana kadarki tutumu Gianluigi Donnarumma hakkında da soru işaretleri ortaya koymaya başladı.

Donnarumma, İtalya'ya mı dönüyor?

İtalyan basını, şu ana kadar zamanını yedek kulübesinde geçiren Donnarumma'nın Çizme'ye kısa sürede geri dönebileceğini iddia etti.

Calciomercato.it'te yer alan habere göre İtalyan devi Juventus, Gianluigi Donnarumma'nın Paris'teki durumunu yakından takip ediyor.

Daha önce de genç file bekçisine talip olan Old Lady, Ocak ayında Donnarumma transferi için PSG'nin kapısını çalabilir.

Transfer gerçekleşirse Donnarumma'nıın Paris macerası 4 ay sonra bitecek.

Ronaldo ile yollarını ayıran Juventus, Massimiliano Allegri yönetiminde yeni bir sayfa açsa da şu ana kadar galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar ligin ilk iki haftasında yalnızca 1 puan toplayabildi ve kalesinde 3 gol gördü.

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