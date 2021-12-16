Mohamed Salah'ın performansı gözlerden sakladı: Liverpool'da Sadio Mane'nin istatistiği korkutuyor

Bu sezon sergilediği inanılmaz performansla takımın gol yükünü sırtlayan Mohamed Salah, Liverpool'u Premier Lig'de yeniden zirvenin iddialı ekiplerinden biri haline getirdi.

Ligde ikinci sırada yer alan Liverpool, 16 maçta attığı 45 golle, gol sayısında lider Manchester City'yi de geride bırakmayı başardı.

45 golün 23'ünde ise Salah'ın doğrudan katkısı bulunuyor. Ligde henüz maç kaçırmayan Mısırlı yıldız 14 gol ve dokuz asist ile kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor.

Her ne kadar FIFA'nın Yılın 11'i için belirlediği adaylar arasında yer almasa da, şu anda Salah'ın dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğuna şüphe yok.

Mane adeta şalter indirdi

Madalyanın diğer yüzünde ise Sadio Mane'nin son dönemde yaşadığı endişe yaratan düşüş var. Uzun yıllardır Liverpool'un en istikrarlı isimlerinden biri olan Senegalli, altı maçtır gol atamıyor ve asist yapamıyor.

Mane, Newcastle United maçını da boş geçerse, Liverpool kariyerinde gol katkısı yapamadığı en uzun seriyi tekrarlayacak. Mane, 2018/19 sezonunda üst üste yedi maç gol veya asist üretememişti.

Senegalli, Newcastle'a karşı forma giydiği 10 maçta dört gol attı, fakat asist yapamadı. Mane'nin en az sekiz kez karşılaştığı rakipler arasında sadece Newcastle'a karşı asisti bulunmuyor.

Sezona iyi girmişti

2021/22 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Mane, ligin ilk 12 haftasında yedi gol atmıştı. Ancak Arsenal maçındaki bir gol, bir asistlik performansından bu yana çıktığı dört lig ve iki Şampiyonlar Ligi maçında suskun kaldı.

29 yaşındaki oyuncunun asist sayısındaki düşüş de dikkat çekici. Premier Lig'i 2019/20 sezonunda dokuz, geçen sezon ise sekiz asistle tamamlayan Mane, bu sezon 16 maçta sadece bir gol pası verebildi.

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