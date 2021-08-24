Milli maç arası, Premier Lig kulüplerini harekete geçirdi

Premier Lig kulüpleri, milli maç arasında kırmızı listedeki ülkelerin vatandaşı olan ya da bu ülkelere gidecek oyuncularına yasak getiriyor.

Premier Lig kulüpleri, oyuncularının Eylül ayındaki milli maç arasında kırmızı listedeki ülkelere gitmesini engellemek için harekete geçti. BBC'de yer alan habere göre bu kulüplerin arasında yer alan Liverpool, uluslararası görev için oyuncuları serbest bırakmayı reddeden kulüpler arasında yer alıyor. Mısırlı forvet Mohamed Salah'ın yanı sıra Brezilya üçlüsü Alisson, Fabinho ve Roberto Firmino'nun ülkeleri de Birleşik Krallık hükümetinin kırmızı listesinde.

Karantina muafiyetleri yapılmadığı takdirde, oyuncular İngiltere'ye döndüklerinde gereken 10 günlük izolasyon süresi nedeniyle birkaç yerel lig maçını kaçırmak zorunda kalacaklar.

Futbol Federasyonu ve Premier Lig, İngiltere'deki karantina kurallarının gevşetilmesi konusunda Dijital, Kültür, Medya ve Spor Departmanı olan (DCMS) ile görüşüyor. Benzer sorunlar ile Avrupa'daki diğer kulüplerin karşı karşıya olduğu düşünülüyor.

Liverpool'dan Mısır Futbol Federasyonu'na özür mektubu

Mısır Futbol Federasyonu internet sitesinde, Liverpool'un Salah'ın milli takıma katılmasına izin vermediği için özür dilediğini söyledi.

Açıklamada, "Mısır Futbol Federasyonu, Liverpool'dan oyuncusu Mohamed Salah'ın bir sonraki kampında milli takıma katılamamasından dolayı özür dileyen bir mektup aldı."

Son kadrosunda 9 Premier Lig oyuncusu bulunan Brezilya, önümüzdeki ay yapılacak elemelerde Arjantin, Şili ve Peru ile oynayacak. 4 ülke de şu anda İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alıyor.

Önümüzdeki ay 100'ün altında İngiliz asıllı oyuncunun uluslararası maçlarda yer alamayacak olmasıyla birlikte, Premier Lig, FA, Avrupa Kulüpler Birliği ve üye kulüplerinin karantina kurallarından muaf tutularak mümkün olan en kısa sürede bir çözüm istediği anlaşılıyor.

Hükümet, Premier Lig, FA ve diğer spor kuruluşlarıyla uluslararası seyahat kuralları da dahil olmak üzere çeşitli konular hakkında düzenli görüşmeler yapmaya devam ettiğini doğruladı.