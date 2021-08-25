Pique, Ligue 1'in yayın haklarını satın aldı: Messi'nin PSG ile ilk maçı ücretsiz
Ligue 1 maçları futbolseverler için İspanya bölgesinde artık daha ulaşılabilir olacak.
21 yıllık hikayesine son vererek PSG'nin yolunu tutan Lionel Messi'nin ilk maçı bir Twitch kanalında ücretsiz olarak yayınlanacak.
Gerard Pique, Ligue 1'in yayın haklarını satın aldı
AS'ta yer alan habere göre; Gerard Pique'nin şirketi Kosmos önümüzdeki üç sezon için Ligue 1'in haklarını satın aldı.
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Kosmos'un Ligue 1'in yayın haklarını ne kadara satın aldığı henüz kamuya açıklanmadı.
Ancak Lionel Messi'nin PSG ile ilk maçı ücretsiz yayınlanacak. Twitch kanalı Ibai, Messi'nin prömiyerine sahne olacak.
Ibai, Ligue 1 maçlarını yıl boyunca ücretsiz mi yayınlayacak?
Gerard Pique'nin şirketi geçen yaz Copa America'nın yayın hakkını satın aldı ve karşılaşmaları ücretsiz yayınladı.
Aynı durum Ligue 1 için de geçerli olabilir. Ancak şu anlık yalnızca Messi'nin ilk maçının Twitch'te ücretsiz yayınlanacağı biliniyor.
Messi, PSG'de ilk maçına ne zaman çıkacak?
PSG Teknik Direktörü Pochettino'nun ifadesine göre; Lionel Messi milli takım arasından önce ilk maçına çıkacak.
Paris ekibi, 29 Ağustos Pazar günü, saat 21:45'de Reims deplasmanına konuk olacak.
Arjantinli yıldız büyük bir olasılıkla bu karşılaşmada görev alacak.