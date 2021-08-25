Harry Kane geleceğiyle ilgili kararı verdi
Tottenham'ın yıldızı Harry Kane geleceğiyle ilgili kararı verdi ve "%100 Tottenham'ın başarısına odaklanacağını" söyledi.
Tottenham altyapısında yetişen ve uzun yıllardır İngiliz ekibinin formasını terleten Harry Kane'in Manchester City ile bağlantılı olduğu biliniyordu.
28 yaşındaki golcü, İngiliz devinin yolunu tutmak isterken Tottenham, Kane'i satmak istemedi.
Editörün Seçtikleri
- Pique, Ligue 1'in yayın haklarını satın aldı: Messi'nin PSG ile ilk maçı ücretsiz
- Haftanın en komik futbol tweetleri (25 Ağustos)
- Zlatan Ibrahimovic otostop çekti: Kendisi sürmek istedi ama ona 'Hayır Ibra!' dedim
- Premier Lig kulüplerinden Kırmızı Liste kararı: Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu milli takımda oynayabilecek mi?
Harry Kane ne söyledi?
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Harry Kane, yoluna Tottenham'da devam edeceğinin haberini verdi:
"Pazar günü taraftarlardan gelen tepkileri görmek ve son haftalarda aldığım destek mesajlarından bazılarını okumak inanılmazdı.
Bu yaz Tottenham'da kalacak ve takımın başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için yüzde 100 odaklanacağım."
Tottenham Başkanı Daniel Levy, Kane'i satmak istemedi
Premier lig’in ilk haftasında oynanan Manchester City mücadelesinin kadrosuna yer almayan Harry Kane, takımdan ayrılma konusundaki ısrarını sürdürdü.
Ancak Tottenham Başkanı Daniel Levy gelen teklif ne kadar yüksek olursa olsun oyuncuyu satmak istemedi.
Euro 2020’yi dört golle tamamlayan İngiliz santrfor, geride bıraktığımız sezonda Premier Lig’in hem gol hem de asist kralı olmayı başarmıştı.