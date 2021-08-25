Manchester City'nin bir numaralı transfer hedefi Harry Kane çocukluk kulübünden vazgeçmiyor.

Tottenham'ın yıldızı Harry Kane geleceğiyle ilgili kararı verdi ve "%100 Tottenham'ın başarısına odaklanacağını" söyledi.

Tottenham altyapısında yetişen ve uzun yıllardır İngiliz ekibinin formasını terleten Harry Kane'in Manchester City ile bağlantılı olduğu biliniyordu.

28 yaşındaki golcü, İngiliz devinin yolunu tutmak isterken Tottenham, Kane'i satmak istemedi.

Harry Kane ne söyledi?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Harry Kane, yoluna Tottenham'da devam edeceğinin haberini verdi:

"Pazar günü taraftarlardan gelen tepkileri görmek ve son haftalarda aldığım destek mesajlarından bazılarını okumak inanılmazdı.

Bu yaz Tottenham'da kalacak ve takımın başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için yüzde 100 odaklanacağım."

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1 — Harry Kane (@HKane) August 25, 2021

Tottenham Başkanı Daniel Levy, Kane'i satmak istemedi

Premier lig’in ilk haftasında oynanan Manchester City mücadelesinin kadrosuna yer almayan Harry Kane, takımdan ayrılma konusundaki ısrarını sürdürdü.

Ancak Tottenham Başkanı Daniel Levy gelen teklif ne kadar yüksek olursa olsun oyuncuyu satmak istemedi.

Euro 2020’yi dört golle tamamlayan İngiliz santrfor, geride bıraktığımız sezonda Premier Lig’in hem gol hem de asist kralı olmayı başarmıştı.

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