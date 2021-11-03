Milan'dan yıldız oyuncusuna 50 milyon euro teklifi

Sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu'nu elinde tutamayan ve ezeli rakibi Inter'e kaptıran Milan, benzer bir sorunu bir kez daha yaşamamak için elini çabuk tutma kararı aldı. İtalyan devi takımıyla olan kontratı 2024'e dek süren ancak sözleşmesinde 50 milyon euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Ismael Bennacer'e yeni sözleşme önerdi.

#ACMilan are in advanced talks to extend Ismael #Bennacer ’s contract until 2026. #Rossoneri want also to delete the release clause by €50M and are confident enough to reach an agreement on this renewal soon. #transfers https://t.co/SZnAFsVcDv — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 2, 2021

Bennacer maaşında iyileştirme içeren bu teklifi kabul ederse, yıldız oyuncunun transferinde söz sahibi tek takım Milan olacak. İki tarafın anlaşmaya yakın olduğu kaydedilirken, Milan'ın yeni sözleşmenin ardından 23 yaşındaki yıldızı yaz transfer döneminde daha yüksek bir bedelle Premier Lig takımlarına satması bekleniyor.

Arsenal altyapısında oynamıştı

Serie A'ya son yılların en iyi başlangıcını yapan ve lider Napoli ile aynı puana sahip olan Milan'da bu sezon 11 lig maçına çıkan orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda bir gol ve bir asistle mücadele etmişti. Milan'a 2019-2020 sezonu başında Serie A takımlarından Empoli'den transfer edilen genç oyuncu, son dönemde dikkat çekti.

Performansıyla Cezayir Milli Takımı'nın da en önemli isimleri arasına girmeyi başaran Bennacer'in adı son dönemde Manchester City ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alınan Newcastle United ile de anılıyordu. Daha önce Arsenal altyapısında da top koşturan Bennacer, Premier Lig'de süre almamıştı.

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