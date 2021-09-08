Milan'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına yıllık 3.5 milyon euro'luk teklif

Serie A'da şampiyonluk heefleyen Milan, yeni sezon planlamasını sürdürüyor.

Uzun bir aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen ve Serie A'da şampiyonluğu hedefleyecek konuma gelen Milan, bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in sözleşmesini yenilemeye hazırlanıyor. İtalyan takımının Kjaer'e yıllık 3.5 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Milan'daki mevcut kontratı sezon sonunda bitecek olan ve yılda 2.5 milyon euro kazanan Kjaer, geçtiğimiz sezon kırmızı-siyahlı takımın Şampiyonlar Ligi vizesi almasında önemli bir rol oynamıştı. Sevilla'dan transfer edilen 32 yaşındaki deneyimli oyuncu, geçen sezon 39 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'ye para kazandırmıştı

Teknik direktör Stefano Pioli'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Kjaer, Milan'dan önce kısa bir süre Atalanta için de oynamış ancak tıpkı Fenerbahçe'deki partneri Martin Skrtel gibi Gian Piero Gasperini'nin 3-4-3'üne adapte olamayınca, çok kısa bir süre sonrasında Atalanta'dan ayrılarak Milan'ın yolunu tutmuştu.

Danimarka Milli Takımı kaptanlığını da yapan Kjaer, İtalya'da daha önce Roma forması da giymiş, Vitor Pereira'nın ilk döneminde 7.65 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve iki sezon kaldığı sarı-lacivertli takımdan 12.5 milyon euro karşılığında La Liga takımlarından Sevilla'nın yolunu tutarak, kulübe kazanç sağlamıştı.

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