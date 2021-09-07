Manchester City’nin başarılı file bekçisi Ederson, kalecilik dışında da şansını denemek istiyormuş gibi görünüyor.

Tüm zamanların en başarılı teknik direktörlerinden Pep Guardiola, bu ünvanını yalnızca kazandığı kupalara değil futbola getirdiği devrime de borçlu.

İspanyol teknik adamın oyuna en büyük etkilerinden biri de kaleciler üzerine oldu. Bayern Münih’te Manuel Neuer, Manchester City’de ise Ederson; başarılı reflekslerinin yanı sıra pas kaliteleriyle oyun kurulumuna da fazlasıyla yardımcı oluyorlar, hatta zaman zaman sınırları aşıp asist de yapıyorlar.

Bunun üzerine Ederson, tıpkı Neuer gibi şansını farklı mevkiilerde de denemek istediğini dile getirdi.

“De Bruyne’nin yerine beni alın!”

City TV’ye konuşan Ederson, orta sahada oynamayı tercih edeceğini söyledi:

“Eğer farklı bir pozisyonda sahaya çıkacak olsaydım forvet olmak istemezdim.”

“Orta sahada, Kevin De Bruyne’nin yerinde oynamak isterdim.”

“Eğer biri bana sorsaydı ve bir tercih hakkım olsaydı şunu derdim: ‘De Bruyne’yi çıkarın ve beni alın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz.”

Neuer etkisi

Guardiola’nın Bayern Münih döneminde de Manuel Neuer’i bir maçlığına orta sahada denemek istediği ortaya çıkmıştı.

Rummenigge, bu olayı şöyle özetlemişti: "Manuel, yetenekleriyle kalecilik pozisyonunda bir devrimin altına imza attı. Pep Guardiola'nın Bundesliga şampiyonluğunu kazanmamızın ardından Manuel'i bir sonraki maçta orta sahada oynatmayı teklif ettiğini hatırlıyorum.”

“Pep'i bu fikirden vazgeçirmek oldukça zordu ama bunu yapsaydık büyük bir saygısızlık olarak değerlendirilebilirdi. Ancak ben de Manuel'in orta sahada iyi iş çıkarabileceğini düşünüyorum.”

Daha fazla okuma