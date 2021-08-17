Milan'a biri Real Madrid'den, biri PSG'den iki yıldız birden

Şampiyonlar Ligi'nde eski günlerinden kesitler sunmak isteyen Milan, ofansif bir orta saha oyuncusunun yanında bir de sağ bek alıyor.

Serie A'nın başlamasına sayılı günler kala sona eren kontratını uzatmayan ve ezeli rakip Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun boşluğunu doldurmaya çalışan Milan, La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Real Madrid'de kadroda düşünülmeyen ve kontratının son senesine giren 29 yaşındaki İspanyol yıldız Isco'nun transferinde önemli bir aşamaya kaydetti.

Bordeaux forması giyen Fransız orta saha Yacine Adli ile anlaşmaya varan ancak bu transferi Isco için bekletme kararı alan Milan yönetiminin Real Madrid ile görüşmeleri sürdürdüğü kaydedilirken, bu transferden gelecek olumlu haber Adli'den vazgeçilmesiyle sonuçlanabilir.

Öte yandan Milan'daki transfer çalışmaları bu isimlerle sınırlı değil.

Florenzi imzalıyor

CSKA Moskova forması giyen Hırvat oyuncusu Nikola Vlasic ile de yakından ilgilenne kırmızı-siyahlılar Isco tranferinde olduğu gibi burada da zorlu mali şartlarla karşı karşıya. Ofansif bir orta saha oyuncusunu kesin olarak kadrosuna katacak olan Milan yönetimi buna karşılık savunma hattını da güçlendirmeyi ihmal etmiyor.

Milan'ın geçtiğimiz sezon PSG'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Roma'da bulunan İtalyan sağ bek Alessandro Florenzi ile anlaştığı belirtilirken, transferin satın alma opsiyonu içeren bir kiralama ile sonuçlanacağı kaydedildi. Florenzi EURO 2020'de şampiyonluk yaşayan İtalya Milli Takımı'nda da forma giymişti.

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