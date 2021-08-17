İkinci Los Galacticos projesi: Real Madrid'e yıldız yağacak!

Real Madrid yönetimi önümüzdeki yaz için büyük bir gövde gösterisine hazırlanıyor.

İkinci Carlo Ancelotti dönemine Alaves deplasmanında aldığı 4-1'lik galibiyetle başlayan ve La Liga'da ilk hafta sonunda zirveye oturan Real Madrid bu yaz nispeten sessiz kaldığı transfer dönemini gelecek yaz oldukça hareketli geçirebilir. İspanyol basınına göre Real Madrid gelecek yaz büyük bir transfer operasyonuna hazırlanıyor.

🗞 AS’s Cover | “A Premium Madrid at a low cost: The club want Pogba, Rüdiger, Mbappé and Goretzca, all will end their contracts in 2022. They want to follow the same tactics they used with Alaba.” pic.twitter.com/Y4keDHDdty — Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) August 17, 2021

AS'ta yer alan habere göre bu yaz Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren David Alaba'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Real Madrid, takımlarıyla kontratları 2022 yazında sona erecek Paul Pogba, Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe ve Leon Goretzka'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etmenin hesaplarını yapıyor.

Goretzka, Kimmich'in maaşını istiyor

Manchester United ile sezona harika bir başlangıç yapan Pogba'nın ayrılmak istemesini değerlendirmek isteyen başkan Florentino Perez'in bu transferde PSG ile yarışması bekleniyor. Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e bu yaz transfer olmaması halinde gelecek yaz transfer olacağı da artık bir sır olmaktan çıktı.

Bayern Münih'ten Joshua Kimmich'in yeni sözleşmesindeki maaşını talep eden ancak Alman ekibinin bu öneriye sıcak bakmaması üzerine yol ayrımına gelen Goretzka'yı da gelecek yaz 36 yaşına girecek olan Luka Modric'in yerine düşünen Real Madrid'in, Bayern Münih'e Alaba'nın ardından bir darbe daha vurması bekleniyor.

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