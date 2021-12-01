Kariyeri boyunca çalıştığı hocalar ve oyuncularla olan ilişkisinden bahseden Ibrahimovic'in, pek de barışçıl olmayan süreçlerden geçtiği görülüyor.

Örneğin, Massimiliano Allegri'nin Milan'ın teknik direktörü olduğu günlerde yaşadıkları sorunların perde arkasındaki ayrıntıları da ortaya çıktı.

Ne söylendi?

İsveçli forvet, Corriere della Sera ile yaptığı röportajda şunları söyledi:

"Arsenal'e 3-0 yenildiğimizde Allegri mutlu görünüyordu. Tur atlamıştık ama ortada gülünecek bir şey yoktu. Ben de bu konuya dikkat çekmek istedim ve Arsenal'in onu yerle bir ettiğini söyledim.

"Allegri, soyunma odasını yönetirken oldukça iyiydi, ama daha fazla cesaretli olması lazımdı. Yurt dışına gidip orda rekabete girebilirdi. Real Madrid gibi bir takıma gidip baskı altında çalışabilirdi, ancak o rahat bir seçim yaparak İtalya'da kaldı.

Barcelona'da oynadığı dönemden de bahseden Ibrahimovic, Pep Guardiola'nın kendisini hiç anlamadığını söyledi:

"Beni hiç anlamadı. Yapmam gereken her şeyi planlamak istedi. Guardiola, oyuncuların bir kişiliği olduğunu unutuyor. Orada bir problem haline gelmiştim. Ben de ayrılarak bu problemi çözdüm."

"Materazzi'yi hastanelik ettim."

Zlatan; Marco Materazzi ve Romelu Lukaku ile yaşadığı gerginlikler hakkında şöyle konuştu:

"Materazzi ile uzun süren bir hesabım vardı. Derbide hallettim. Ayağını yukarı kaldırarak pozisyonumu bozmaya çalıştı. Ben de ondan sıyrılarak ona vurdum ve Materazzi'yi hastanelik ettim.

"Lukaku, önce Romagnoli'yle sonra da Saelemaeker'la tartıştı. Takım arkadaşlarımı savunmak için olaya müdahale ettim. Biz, onla Manchester United'da takım arkadaşıydık ve onun nasıl bir hayat yaşadığını biliyordum.

"Sürekli farklı olma hissiyle zor bir çocukluk dönemi geçirmiş. Bu yüzden, onu hassas noktasından vurdum.

"Ben de zor dönemler yaşadım. Doğduğum anda hemşire beni bir metre yükseklikten düşürmüş. Bu yüzden, hayatım boyunca acı çektim.

"Ayrıca, okulda diğer arkadaşlarımdan her zaman farklıydım. Onlar sarışın ve ince burunluydu ben ise esmer, iri gözlü ve büyük burunluydum. Bu nedenle her zaman onlardan farklı hareket ettim."

"Acımı ve nefretimi güce dönüştürdüm"

"Sınıf arkadaşlarımın ebeveynleri beni takımdan atmak için dilekçe verdi. Hep nefret edildim. Daha sonra acımı ve nefretimi güce dönüştürmeyi öğrendim."

İsveçli yıldız, Los Angeles Galaxy'deki zamanlarına da değindi:

"Amerika'dan bıkmıştım. Ordan ayrılmayı düşündüm ve Mino Raiola'yla konuştum. O da bana İtalya'ya dön dedi ve Napoli ile anlaştım, ancak daha sonra Milan'da oynamayı tercih ettim.

"Mino'ya, değiştirebileceğim en kötü takım hangisi diye sordum o da bana Milan'ın Bergamo'da 5-0 kaybettiğini söyledi. Ben de haydi Milano'ya gidelim dedim. Sevdiğim ve bildiğim bir kulüpte oynamak istedim."

Gelecekle ilgili olarak da konuşan Ibrahimovic, hocalık konusunda ise kararsız:

"Bilmiyorum, çok stresli bir iş. Bana heyecan verecek bir şeyler yapmam lazım. Futbol oynayabildiğim sürece, bırakmayı düşünmüyorum. Şimdilik net bir şey söyleyemiyorum."

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