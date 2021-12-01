Cristiano Ronaldo, en büyük rakibi Lionel Messi’nin Ballon d’Or’u kazanmış olmasından bir hayli rahatsız görünüyor.

Portekizli yıldız, Instagram’da bir hayran sayfasının Messi’nin ödülü almasına tepki olarak paylaştığı yazıyı beğenip altına “Gerçekler” yazdı.

Söz konusu yazıda Messi’nin bu ödülü alması ‘çirkin ve utanç verici’ olarak yorumlanıyor.

Instagram’daki paylaşımda neler yazıyor?

Ronaldo'nun hayran sayfası, yıldız futbolcunun elde ettiği rekorları ve kazandığı şampiyonlukları not düşerek şunları yazdı:

"İtalya Kupası.

İtalya Süper Kupası.

Euro 2020'nin en golcü oyuncusu.

İtalya Serie A'nın en golcü oyuncusu.

Juventus'un 2020/21 sezonunda en çok gol atan oyuncusu.

2021/22 sezonunda Manchester United'ın en çok gol atan futbolcusu.

Futbol tarihinin resmî olarak en çok gol atan oyuncusu.

Avrupa Şampiyonası tarihinin en skorer oyuncusu

Yılda 43 gol, bu Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 6 gol, hepsi belirleyici ve yaşı ne olursa olsun mucizeler yaratmaya devam eden ve dünyayı en çok etkileyen adam.

Adamı hâlâ 6. sıraya koyuyorlar. Gerçekten bir yıl içinde 5 adamın ondan daha fazlasını yaptığını düşünüyor musunuz? Asla.

Bu ödül için Lewandowski ile yarışabilirdi. Bayern, Manchester United'dan daha iyi bir sezon geçirdi. Ancak Ronaldo uluslararası alanda daha iyi.

Ve ödül kime gidiyor? Sadece Barcelona ile Kral Kupası'nı kazanan Messi'ye. Üstelik her 4 yılda bir olması gereken Copa America'yı kazandığı için. Messi ne finalde ne de yarı finalde gol atamadı ve PSG ile bireysel olarak zayıf bir sezon geçiriyor.

Cristiano'nun bu ödülü %300, tartışmasız bir şekilde kazanması gerekiyor.

Her zaman Messi'yi kayırmanın ve ona ödülü vermenin bir yolunu bulurlar. Bu ödülün Ronaldo'dan çalınması üzücü. Kirli ve utanç verici.

Yeterince akıllı olan herkes, hak edenin kim olduğunu bilir. Hak etmeden ödül almak, gurursuz, sahte bir mutluluktur.

Bu ödüllerden bağımsız olarak, CR7 her zaman tarihin en iyisi olacak!"

Cristiano Ronaldo'nun tepkisi

Cristiano Ronaldo, ağır ithamlarda bulunan gönderinin altına "Gerçekler" yazarak paylaşımı beğendi.