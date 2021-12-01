Lionel Messi'nin önerisiyle birlikte Robert Lewandowski, Ballon d'Or 2020'nin sahibi olabilir

Ballon D'Or 2021'in kazananı Lionel Messi oldu fakat tartışmalar hâlâ sona ermiş değil.

Birçok futbolsever, geçen sene koronavirüs pandemisi nedeniyle ödül alamayan Robert Lewandowski'nin onurlandırılması gerektiğini düşünüyordu fakat Copa America şampiyonu, zirvede yine tek başınaydı.

Ballon d'Or patronu Pascal Ferre ise geçmişe dönük 2020 ödülünün Robert Lewandowski'ye verilme ihtimalini dışlamadı.

Ne söylendi?

Watson'a konuşan Ferre, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Bence çok hızlı karar vermek zorunda değiliz. Bunları düşünebiliriz ve aynı zamanda seçimlere dayanan Ballon d'Or düzenleyebiliriz."

Ödül için Lewandowski'ye oy kullandığını belirten Ferre, Lionel Messi'nin ödül töreninde yaptığı konuşmadaki önerisini 'güzel ve akıllıca' olarak nitelendirdi.

Lionel Messi'nin önerisi neydi?

Paris'te Ballon d'Or'u almak için sahneye çıkan Lionel Messi, ikinci olan Robert Lewandowski ile ilgili şu yorumu yapmıştı:

"Robert Lewandowski'den bahsetmek istiyorum. Onun gibi bir futbolcuyla yarışmak, benim için büyük bir onurdu.

"Herkes biliyor ki geçen yıl ödülü kesinlikle o hak etti. Bu konuda hepiniz hemfikiriz.

"Bence France Football ona 2020 Ballon d'Or'unu vermeli, çünkü bu ödülü hak ediyor.

"Lewandowski'nin harika bir yıl geçirdiğini düşünüyorum. Her yıl kendisini geliştiriyor ve mükemmel bir forvet olarak gol atma yeteneğini de gösteriyor.

"Gelecek yıl da sahadaki duruşu sayesinde bu seviyesini sürdürebilir. Ayrıca, büyük bir kulüpte oynuyor."

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