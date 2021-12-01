Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Mostafa Mohamed'in bonservisini bir mektup ile alırız

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Mostafa Mohamed transferi ile ilgili El Zamalek Kulübü Başkanı Mortada Mansour’un sözlerine yanıt verdi.

Mohamed için aralık ayının sonuna kadar sürelerinin olduğunu açıklayan Elmas, aynı zamanda Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme uzatacaklarını da duyurdu.

Ne söylendi?

Gazetecilerle bir araya gelen Burak Elmas, şunları söyledi:

Transfer stratejileriyle ilgili de konuşan Elmas, sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili şu yorumu yaptı:

“Kerem ile yeni sözleşme konusunda prensipte anlaştık. 2027 yılına dek sözleşme imzalayacağız. İki taraf da herhangi bir çıkış maddesi olmayacağı yönünde hem fikir. Bartuğ Elmaz'ın Galatasaray'da kalmasını istiyoruz."

Mostafa Mohamed'in durumu ne olacak?

Galatasaray Başkanı, El Zamalek Kulübü Başkanı Mortada Mansour’un “FIFA, Galatasaray ile yapılan sözleşmeyi geçersiz sayacak. Çünkü imzalayan temsilci, yönetim kurulu üyesi değil" sözlerini de şöyle yanıtladı:

"Mostafa Mohamed ile ilgili sosyal medyada yazılıp çizilenlere bakmayın. Bir mektupla bonservisini alabiliriz. Biraz daha vaktimiz var. Aralık sonuna kadar opsiyonumuz var, bir mektuba bakar."

Burak Elmas: Hakem raporunu değiştiren gözlemciler var

TFF'nin bazı kurumlarına eleştirilerde bulunan Elmas, bu konuda diğer kulüp başkanları ile birlikte hareket edeceklerini açıkladı.

"Türkiye Futbol Federasyonu’nda çözüm istemeyen, çözümsüzlükten beslenen isimler var. TFF'de seçimlere hazırlanan gruplar Nihat Özdemir'i de zor durumda bırakıyor.

"Bizim TFF'den isteğimiz eşit uygulama. Hakemlerin kararları kulübe ve kişiye karşı aynı olmalı. Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var. Hakem raporunu değiştiren gözlemciler var.

"İlk defa kulüp başkanları aynı konularda mutabık. Biz sisteme uymayacağız, sistemi değiştireceğiz."

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