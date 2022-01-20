Milan'ın Serie A'da şampiyonluğu kovalamasında büyük rol oynayan Fransız bek Theo Hernandez, İtalyan ekibinde yaptığı çıkışa değindi.

Milan'ın efsane oyuncusu Paolo Maldini ve teknik direktörü Stefano Pioli'den övgüyle bahseden 24 yaşındaki oyuncu, Milan'da kendisine güvendiğini ve bunun performansını etkilediğini belirtti.

Ne söylendi?

The Athletic'e verdiği röportajda Milan'a transfer olmadan önce Maldini ile görüştüğünü aktaran Hernandez, Milan'ın unutulmaz isminin futbol tarihinin en iyi beklerinden biri olduğunu belirtti.

"Maldini ile tanıştığımız günden beri çok yakın bir ilişkimiz var. Büyürken onun maçlarını birçok kez izledim. Ibiza'da birbirimizi ilk gördüğümüz günden itibaren her şey yolunda gitti.

"Bana çok iyi bir oyuncu olduğumu ama çok çalışmam gerektiğini söyledi ve onun söylediği şeyi yaptım. Bugün olduğum oyuncuya dönüştüysem bunda Maldini'nin payı büyük. Uzun bir süre boyunca dünyanın en iyi bek oyuncusuydu ve bugün aramızda olması bizim için bir onur.

"Real Madrid'de oynadığım dönemde hücuma katkı vermek için kendime yeterince güvenemiyordum. Milan'da ise bu güvene sahibim.

"Hücum etmeyi, gol atmayı ve asist yapmayı seviyorum. Kariyerim boyunca birçok iyi antrenörüm oldu ama bir futbolcu ve insan olarak hayatımı değiştiren kişinin Pioli olduğuna inanıyorum.

"Bu takıma katıldığım günden beri daha fazlasını yapabileceğime inandı ve bu sayede kendime güvenerek sahaya çıkıyorum. Onun sayesinde mutluyum.

Lige damga vurdu

Bu sezon Milan formasıyla geride kalan 21 haftanın 18'inde forma giyen Hernanez, dört gol ve beş asist yapmıştı.

Serie A'nın son 15 yılında sadece Achraf Hakimi ve Robin Gosens ilk 21 maç sonunda dokuz gole doğrudan etki etmeyi başarırken, bu istatistik Fransız oyuncunun lige olan etkisini de oldukça net bir şekilde ortaya koydu.

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