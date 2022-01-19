Rus ekibi CSKA Moskova’dan tepki çeken Yusuf Yazıcı paylaşımı

Lille'de teknik direktör Galtier'in ayrılmasından sonra şans bulmakta zorlanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'ya transfer oldu.

Rus ekibi, satın alma opsiyonuyla Yusuf Yazıcı'yı 6 aylığına renklerine bağlarken bu transferin açıklanma şekli oldukça tepki aldı.

Instagram üzerinden kurgulanan videoda; CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'ya direkt mesaj atarak şu sözleri söylüyor:

"Yusuf, burası Rusya! Burada birçok Natasha var!

Um dos piores vídeos da história para apresentar um jogador.



CSKA apresentou assim o turco Yusuf Yazıcı.



Uma troca de mensagens pelo Instagram, que fica sem resposta. Isso até o CSKA escrever que na Rússia tem muitas Natashas (prostitutas, na gíria local).



Então ele aparece. pic.twitter.com/lxrijIsmSd — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) January 19, 2022

CSKA Moskova özür diledi

Gelen tepkilerin ardından geri adım atan CSKA Moskova kulübü, özür diledi ve CSKA TV editörü paylaşımla ilgili açıklamalarda bulundu:

"Yayınladığımız video için çok üzgünüm.

"Çok kısa sürede bir senaryo gerekiyordu ve aklıma bu geldi. Uygunsuz, başarısız ve biraz saldırgan bu video için özür dilerim. Ayrıca kişisel olarak Yusuf'tan da özür dilerim."

Ek olarak kulübün Halkla İlişkiler Direktörü Serguei Aksanov da özür diledi ve videoda payı olan herkesi kulüpten uzaklaştırdıklarını söyledi.

Haberin devamı aşağıda

CSKA TV editor-in-chief Katerina Kirilcheva's statement on the video which was published today across club's social media pic.twitter.com/AXa2TTgdSM — PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) January 19, 2022

Daha fazla okuma

Thomas Tuchel, Chelsea'deki düşüşün sebebini açıkladı: Yorgunuz, keyif almıyoruz

Xavi'den Dembele'ye son uyarı: Ya sözleşme imzala, ya da çantanı hazırla

Manchester City, İngiliz futbolunu "Çiftçi Ligi"ne mi çeviriyor?