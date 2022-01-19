Rus ekibi CSKA Moskova’dan tepki çeken Yusuf Yazıcı paylaşımı
Lille'de teknik direktör Galtier'in ayrılmasından sonra şans bulmakta zorlanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'ya transfer oldu.
Rus ekibi, satın alma opsiyonuyla Yusuf Yazıcı'yı 6 aylığına renklerine bağlarken bu transferin açıklanma şekli oldukça tepki aldı.
Instagram üzerinden kurgulanan videoda; CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'ya direkt mesaj atarak şu sözleri söylüyor:
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"Yusuf, burası Rusya! Burada birçok Natasha var!
CSKA Moskova özür diledi
Gelen tepkilerin ardından geri adım atan CSKA Moskova kulübü, özür diledi ve CSKA TV editörü paylaşımla ilgili açıklamalarda bulundu:
"Yayınladığımız video için çok üzgünüm.
"Çok kısa sürede bir senaryo gerekiyordu ve aklıma bu geldi. Uygunsuz, başarısız ve biraz saldırgan bu video için özür dilerim. Ayrıca kişisel olarak Yusuf'tan da özür dilerim."
Ek olarak kulübün Halkla İlişkiler Direktörü Serguei Aksanov da özür diledi ve videoda payı olan herkesi kulüpten uzaklaştırdıklarını söyledi.
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