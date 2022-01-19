Galatasaray'ın futbol direktörü olması beklenen Luis Campos kimdir?

Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Portekizli futbol direktörü Luis Campos, Sarı-Kırmızılı ekibin başkanı Burak Elmas ile görüşmek için İstanbul’a geldi.

Futbolda yeni bir yapılanmaya gitmek isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü bir isim olan Campos ile son pürüzleri gidermek için masaya oturacak.

Portekizli Campos, Galatasaray’ın kendi evinde oynayacağı Kasımpaşa maçını tribünden takip edecek

Luis Campos kimdir?

1964 doğumlu olan Campos, 2013 yılında başarıdan başarıya koşan Monaco kulübünün temelini attı.

Falcao, Moutinho, James Rodriguez, Mbappe, Lemar, Benjamin Mendy, Martial, Bernardo Silva ve Bakayoko gibi futbolculara Monaco formasını giydiren Portekizli direktör, kulübün kasasını doldurdu.

Campos, geçtiğimiz sezon Fransa’da şampiyonluk yaşayan Lille’in kadrosunun da temellerini atarken Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı’yı Lille’e transfer etti.

Real Madrid'de de görev yapan Campos, Mourinho döneminde futbolcu izleme ekibinin başına getirildi.

Mourinho’nun taktik analizcisi olarak da çalışan Portekizli futbol adamı, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste şampiyonluklar yaşayan ekibin çok önemli bir parçasıydı.

Galatasaray’ı ne bekliyor?

Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Hatayspor’a 4-2 mağlup olan Sarı-Kırmızılı ekip, son 10 maçında sadece bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, ligin 22. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlarken bir sonraki maçında yine İstanbul’da ligin zirvesindeki Trabzonspor ile oynayacak.

Sarı-Kırmızılı ekip, oynadığı 21 maçın ardından 27 puanla Süper Lig’in 13. sırasında yer alıyor.

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