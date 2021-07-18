Milan ile Juventus Kaio Jorge için yarışıyor

Milan'ın 6 milyon euro önerdiği Kaio Jorge için Juventus da devreye girdi. Kontratı Aralık 2012'de bitecek genç yıldızla Liverpool da ilgileniyor.

İtalyan basını kadrosunu gençleştirmeye çalışan Juventus'un, Santos forması giyen Kaio Jorge'yi transfer etmek istediğini ve bu transfer için ezeli rakibi Milan ile kıyasıya bir rekabete girdiğini öne sürdü. Mediaset'te yer alan habere göre Juventus, Milan'ın 6 milyon euro'luk teklif yaptığı genç yıldız için transfer yarışına katıldı.

Kontratı Aralık 2021'de sona erecek olan ve sadece birkaç ay sonra takımdan bedelsiz ayrılabilecek Jorge için 10 milyon euro talep eden Santos'un bu bedelde indirime gitmesi beklenirken, Jorge de bundan sonraki imzasını bir Avrupa takımına atmayı bekliyor. Brezilya U17 Milli Takımı için oynadığı 10 maçta altı gol atan Jorge stiliyle Gabriel Jesus'a benzetiliyor.

Liverpool da peşinde

Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Cristiano Ronaldo'nun muhtemel ayrılığı nedeniyle hücum hattını takviye etme çalışmalarını sürdüren Juventus'un ve Milan'ın yanı sıra birkaç Avrupa kulübü daha Jorge ile ilgilenirken, bu gelişmeler Santos Teknik Direktörü Fernando Diniz'in basına yaptığı açıklamalarla da doğrulandı.

Daha önce Liverpool'un da ilgilendiği genç oyuncuya en fazla süreyi verebilecek takım Milan gibi görünürken, kontratının sona erecek olması nedeniyle gideceği takımı seçme konusunda büyük bir özgürlüğe sahip olan Jorge'nin vereceği karar da şimdiden merak konusu oldu. Jorge bu sezon Santos formasıyla ligde sekiz maça çıkarken, bir gol atmıştı.

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