Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak isteyen Barcelona’nın hedefinde Renato Sanches var

Geride bıraktığımız sezonu La Liga’da üçüncü sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi’nde de beklentilerin uzağında kalan Barcelona, yeni sezon öncesinde ise kadrosunu güçlendirerek daha rekabetçi bir yapıya büründürmek istiyor.

Bu doğrultuda Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia ve Emerson Royal gibi isimleri kadrosuna katan Katalan ekibi, Messi ile de yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştı.

Orta saha bölgesine de transfer yapmak isteyen Barcelona, geride bıraktığımız sezonu Lille’de Ligue 1 şampiyonu olarak tamamlayan ve Euro 2020’de de Portekiz formasıyla gösterdiği performansla adından çokça söz ettiren Renato Sanches’i listesine aldı.

Neler yaşandı?

Barcelona, Diario AS’ın haberine göre yıldız oyuncuyu transfer etmek istiyor ama bir yandan da La Liga’nın katı ekonomik sınırlandırmalarıyla boğuşuyor.

Katalan devi, yeni sözleşme konusunda anlaştığı Messi ile birlikte yeni transferlerine lisans çıkarabilmek için Antoine Griezmann gibi yüksek maaşlı oyuncularını gözden çıkararak bütçe açmaya hazırlanıyor.

Ancak transfer döneminin sonuna kadar bu sorunu aşacağını düşünen Barcelona, Renato Sanches transferi için umutlarını da diri tutuyor.

Lille tarafı ise oyuncu için 35 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Barcelona, oyuncu satışı yapabildiği takdirde bu bedeli ödemek veya oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Sanches, geçen sezon neler yaptı?

Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşan Lille kadrosunun önemli bir parçası olan Renato Sanches, 29 maçta görev almış ve bir gol üç asistlik bir performansa imza atmıştı.

Yıldız oyuncu, Euro 2020’de de Portekiz formasını dört maçta terletmiş ve gösterdiği performansla takdirleri toplamıştı.

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