Ballon d’Or yarışı kızışırken Barcelona’nın Hollandalı teknik direktörü Koeman da öğrencisi Messi’yi önde gördüğünü söyledi.

2020 yılında verilmeyen Ballon d’Or ödülünü bu sene kimin kazanacağı tartışılmaya devam ediyor.

Neredeyse her sene olduğu gibi, en güçlü adaylardan biri de Lionel Messi. Barcelona formasıyla 47 maçta 38 gol 12 asistlik bir performansa imza atan yıldız oyuncunun koleksiyonundaki tek eksik parça, Arjantin’le kazanılacak bir kupaydı.

Copa America 2021’de bunu da gerçekleştiren Lionel Messi, Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman’a göre Ballon d’Or ödülü için de en kuvvetli aday haline geldi.

Neler söylendi?

Her ne kadar şimdilik yeni sözleşmeye imza atamamış olsa da, Koeman Messi’den yeni sezonda da çok şey beklediğini dile getirdi.

Joan Laporta’nın göreve gelmesiyle birlikte sözleşmesi uzatılan Hollandalı teknik adam, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“Messi bizim için hayati bir öneme sahip, takıma çok şey katıyor ve kaptan olarak herkese örnek oluyor. Sezona zor bir başlangıç yapmasına rağmen inanılmaz istatistikler yakaladı.”

“Bu sezon neden dünyanın en iyisi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Copa America’yı kazanmayı ne kadar istediğini biliyordum ve sonunda bunu da başardı.”

“Geçirdiği harika sezonun ardından bana göre Ballon d’Or için bir numaralı aday Messi!”

Lionel Messi, Copa America’da da dört gol beş asistlik bir performans göstermiş ve turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmişti.

Koeman’dan Agüero ve Depay açıklamaları

Hollandalı teknik adam, Barcelona’nın yeni transferleri Sergio Agüero ve Memphis Depay hakkında da açıklamalarda bulundu:

“Agüero bizim için önemli bir transfer çünkü hücumdaki etkinliğimizi artırmamız gerekiyor. O tecrübeli bir oyuncu ve rakip ceza sahası içerisinde gerçekten çok tehlikeli.”

“Fizik olarak hazır olması gerekiyor, ondan en iyi şekilde faydalanmak istiyoruz.”

Koeman, Hollanda Milli Takımı’nda beraber çalıştığı Depay hakkında ise şunları söyledi: “Onu iyi tanıyorum ve bu önemli bir avantaj; Memphis oldukça karakterli bir oyuncu, aynı zamanda hızlı ve güçlü, takımımıza çok şey katacaktır.”

“Hücumun her bölgesinde oynayabilir. Aynı zamanda kariyerinin de en verimli dönemine yaklaşıyor. Lyon’da kendisini çok geliştirdi ve kaptanlık yaptığı dönemde de çok deneyim kazandı.”

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