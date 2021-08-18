Michy Batshuayi, Gaziantep FK maçında oynayabilecek mi?

Beşiktaş, Chelsea'den Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Peki Michy Batshuayi, Gaziantep FK maçında forma giyebilecek mi?

Siyah-beyazlılar, Michy Batshuayi transferinde mutlu sona ulaştı. Chelsea'den gelen golcü, kiralık olarak oynayacağı Beşiktaş'ta bir sezon hücuma katkı vermeye çalışacak.

Beşiktaş bu transfer için Chelsea'ye 150.000 euro kiralama bedeli öderken Belçikalı golcüye ise 3.165.000 euro garanti ücret verecek.

Süper Lig'de ilk haftayı 3-0'lık Rizespor galibiyetiyle açan Kartal, 21 Ağustos'ta Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.

Peki Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Gaziantep FK maçında forma giyebilecek mi?

Michy Batshuayi, Gaziantep FK maçında var mı?

Beşiktaş'ın Chelsea'den kadrosuna kattığı yeni transferinin lisansı çıktı.

Michy Batshuayi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendine görev vermesi halinde Gaziantep FK karşısında rol alabilecek.

Michy Batshuayi'nin kariyeri

Futbola Standard Liege altyapısında başlayan 27 yaşındaki golcü 2014 yılında Marsilya'ya transfer oldu.

İki sezon Ligue 1'de iyi bir performans sergileyen Belçikalı oyuncu, Marsilya formasıyla toplamda 78 maçta 33 gol kaydetti ve Chelsea'nin yolunu tuttu.

Bir sezon Premier Lig'de boy gösteren Batshuayi, Dortmund ve Valencia'ya ardından da Crystal Palace'a kiralandı.

Geçen sezon Crystal Palace formasıyla 20 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu 2 gol kaydetti.

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