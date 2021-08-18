Kylian Mbappe, PSG'de kalmaya karar verdi

Kylian Mbappe hem takım arkadaşlarına hem de sportif direktör Leonardo'ya takımda kalacağını bildirdi.

Futbolseverler bu sezon Messi, Mbappe, Neymar üçlüsünü bu sezon doya doya izleyebilecek.

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin adı uzun bir süredir Real Madrid ile anılıyor.

Takımda mutsuz olduğu ve İspanyol devine imza atmak istediği iddia edilen 22 yaşındaki oyuncunun bu yaz Real Madrid'e gitme ihtimali son çıkan haberlerin ardından güçlenmişti.

Ander Herrera'nın doğum günü için düzenlenen kutlamada Sergio Ramos, Neymar, Di Maria, Messi ve Verratti gibi PSG yıldızlarının arasında Kylian Mbappe’nin yer almaması ayrılık iddialarını körüklemişti.

Kylian Mbappe kararını verdi

El Larguero'nun haberine göre; Kylian Mbappe yakın geleceği için kararını verdi.

Real Madrid'e transfer olacağı iddialarına rağmen 22 yaşındaki oyuncu, Neymar ve Messi ile kalmaya karar verdi.

Fransız yıldız takım arkadaşlarına ve sportif direktör Leonardo'ya bir sezon daha takımda kalacağını bildirdi.

PSG, Mbappe'nin takımdan ücretsiz ayrılmasına izin verir mi?

PSG ile sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan Kylian Mbappe, gelecek yaz takımdan ayrılırsa bonservis ücreti olmadan Fransız ekibine veda edecek.

AS'ta yer alan bilgilere göre; Cristiano Ronaldo'yu ücretsiz olarak takıma kazandırmak isteyen PSG bu sorunu dert etmiyor.

Ronaldo ile elini güçlendireceğini düşünen Paris ekibi, Mbappe'nin ücretsiz ayrılışına onay verecek.

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