Dortmund Teknik Direktörü Rose: Erling Haaland, 2022'den daha uzun kalacak

Bundesliga devinin teknik patronu, Borrussia Dortmund'un önümüzdeki sezon başarılı olması halinde Haaland'ı ikna edebileceğini düşünüyor.

Marco Rose, adı transfer dedikodularıyla sık sık gündeme gelen Erling Haaland'ın Alman ekibinde 2021-2022 sezonunun ötesinde kalacağına inanıyor.

Haaland, Ocak 2020 Dortmund'un kadrosuna katılmadan önce Red Bull Salzburg ile Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkarak Avrupa'nın en çok aranan forvetlerinden biri oldu.

BVB, 21 yaşındaki oyuncunun bu yaz satılmayacağını açıkça belirtti ancak Real Madrid, Chelsea, Manchester United ve Manchester City'nin bu sezonun sonunda bu transfere büyük paralar dökmesi bekleniyor.

Marco Rose ne söyledi?

Rose, Dortmund'un başarıyı yakalaması halinde Haaland'ın gelecek sezon takımda kalacağını düşünüyor.

Borrussia Dortmund Teknik Direktörü, Sport Bild'e verdiği röportajda Haaland hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bizimla hâlâ uzun vadeli bir sözleşmesi var. Herkes onun gelecek yaz Dortmund'dan ayrılacağından bahsediyor diye böyle olmak zorunda değil."

"Sonuçta Erling geleceğini nerede gördüğüne kendisi karar vermeli.

Her halükarda, bizimle oynadığı için mutluyuz - ve kim bilir, burada olağanüstü bir hikaye yazarsak muhtemelen bir sezondan daha fazlası olacak."

Erling Haaland, Dortmund'dan ayrılabilir mi?

Haaland, Salzburg'dan geldikten sonra Dortmund ile dört yıllık bir anlaşma imzaladı ve takımda hâlâ üç yılı var.

Bununla birlikte, sözleşmesinde 2022 yazında aktif hale gelmesi planlanan 75 milyon € (64 milyon £ / 87 milyon $) tutarında bir satın alma maddesi var.

Sport1, Haaland'ın serbest kalma bedelinin, takımın bu sezonki performansına bağlı olarak 90 milyon euro'ya kadar çıkabileceğini iddia etti.

Haaland & BVB için sırada ne var?

Haaland, bu sezon çıktığı ilk üç maçında beş gol attı ve Dortmund için toplam golünü 62'ye çıkardı.

Ancak, Salı gecesi Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldukları Almanya Süper Kupası karşılaşmasında golle tanışamadı.

BVB taraftarları, 21 Ağustos'ta Freiburg ile oynayacakları lig maçında Erling Haaland'ın skor üretmesini umacaklar.

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