Futbolcular stadyumda grup seks yaptı

Eliteserien'de mücadele veren SK Brann kulübü, 12 futbolcusunun stadyumda yaptığı grup seksle sarsıldı.

Brann Kulübü Genel Menajeri Vibeke Johannesen, "Biz böyle bir kulüp değiliz" diyerek yaşanan olay ile ilgili üzüntüsünü dile getirdi.

Norveç ekiplerinden SK Brann'ın 17 bin kapasiteli stadı Brann Stadion akıl almaz bir olaya sahne oldu.

Bergens Tidende'de yer alan habere göre; SK Brann'da top koşturan 12 futbolcu, pazartesi günü yapılan antrenmanın ardından şehrin popüler mekanlarından Boccone Ristorante'ye gitti.

Eğlenceye bir gece kulübünde devam eden futbolcular, mekanda tanıştıkları 4 kadını kulübün mabedi Brann Stadion'a davet etti.

Soyunma odası ve stadyumun çimleri de dahil olmak üzere birçok alanda grup seks yapan 12 futbolcuyu güvenlik kameraları ele verdi.

Futbolcular olayı kimsenin kayda almadığından emin olmak için telefonlarını dışarıda bıraktı ancak güvenlik kameraları saniye saniye kayıttaydı.

Takım kaptanı ne söyledi?

Takım kaptanı Daniel Pedersen, partide hangi futbolcuların yer aldığını açıklamadı:

"Şimdi yapabilecek tek şey özür dilemek. Asla gerçekleşmemesi gereken bir olay yaşandı. Kariyerimde ilk defa böyle bir olay yaşadım."

Teknik direktör ne söyledi?

Brann Teknik Direktörü Eirik Horneland ise olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü son derece önemi bir maçımız var. Böyle bir şeyin yaşanması son derece üzücü. Bu davayla ilgili her şey beni çok rahatsız ediyor ve sonsuza kadar da edecek."

Genel menajer ne söyledi?

Brann Kulübü Genel Menajeri Vibeke Johannesen yaşanan olayla ilgili üzüntü duyduğunu belirtti:

"Kulüp tarafından futbolculara stadyuma giriş izni verilmiyor. Ancak çok fazla şekilde alkol almışlar, stadyuma gitmişler ve parti yapmışlar.

Bu çok ciddi ve tüm futbolcuların durumu birlikte ele alınıyor. Bu davranışları, takım arkadaşlarını ve kulüpte çalışan herkesi hayal kırıklığına uğrattı.

Kulüp olarak böyle görünmek istemezdik. Biz böyle bir kulüp değiliz."

Kulüp ne söyledi?

Kulüpten yapılan açıklamada ise bu olayın sorumlularına ağır bir ceza verileceğini ancak kulüpten gönderilmeyecekleri söylendi.

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