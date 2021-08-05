Michael Ballack'ın oğlu Emilio, hayatını kaybetti

Alman eski orta saha, hayatının en zor gününü yaşadı.

Chelsea ve Almanya Milli Takımı'nın eski oyuncusu Michael Ballack, acı bir haberle karşı karşıya kaldı.

Eski futbolcunun 18 yaşındaki oğlu Emilio, Portekiz'de geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

Nasıl oldu?

Daily Mail'in haberine göre Emilio, Portekiz'de ailesinin yazlık evinin yakınlarında ATV'nin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Emilio Ballack'ı perşembe sabahı itfaiye ekipleri, ATV'nin altında kalmış şekilde buldu. Ekiplerin kurtarma çabası sonrasında 18 yaşındaki Emilio'nun vefat ettiği tespit edildi.

Portekiz televizyon kanalı TVI24'e göre trajedi, Lizbon'un hemen güneyinde, Setubal kıyılarında bir yarımada olan Troia'da meydana geldi.

Halka açık yollarrda kullanılmak üzere tasarlanan ve Türkiye'de ismine ATV denilen araç, 18 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu.

Emilio geçtiğimiz günlerde hafta sonu Portekiz'de ailesiyle birlikte plajda geçirdiği anların fotoğraflarını yayınlamıştı.

Genç, ölmeden birkaç gün önce Alentejo'daki Sublime Beach Club'da vakit geçiriyordu.

Kazasının detayları henüz açıklanmadı.

Daha fazlası için:

ÖZEL | Fuat Çapa: Çağtay Kurukalıp, Türk futboluna ismini mutlaka duyuracak

Thomas Tuchel: Lukaku hakkında konuşmayacağım

Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızı ile anlaştı