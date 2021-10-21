Fenerbahçe'nin, sahasında Antwerp ile 2-2 berabere kaldığı maçta etkisiz bir oyun sergileyen Mesut Özil, oyundan alındıktan sonra formasını fırlattı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçında sahasında Belçika ekibi Antwerp'i ağırladı. Karşılaşmanın hemen başında 1-0 öne geçen Sarı Lacivertliler, 2-1 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 'lik eşitlikle sonuçlandı.

Müsabakanın hemen başında Antwerp'e kiraladığı eski oyuncusu Samatta'dan yediği golle şok bir şekilde yenik duruma düşen Fenerbahçe, maçın ilerleyen dakikalarında tempoyu artırdı.

Rakip kalede etkili pozisyonlar bulan Sarı Lacivertli takım, Valencia'nın ayağından bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. Mücadelede bir de penaltı kaçıran Fenerbahçe, korner atışının ardından yediği golle maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Mesut Özil formasını fırlattı, su şişelerini tekmeledi

Antwerp maçına ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, müsabakanın ilk yarısında istekli görünse de Fenerbahçe adına etkili olamadı. Maçın 66. dakikasında oyundan alınan yıldız futbolcu bu durumdan memnun kalmadı.

Mesut Özil, oyundan çıkarken üzgün görüntüsüyle dikkat çekti. Yedek kulübesine geldiği sırada su şişelerini tekmeleyen Mesut, o sırada formasını çıkarıp havaya fırlattı.

Agresif tavırlarıyla dikkat çeken yıldız oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri etkisiz performansıyla taraftarları hayal kırıklığına uğratıyor.

Yıldız oyuncusu Mesut Özil'in oyundan çıkmasının ardından, istediği pozisyonları üretemeyen ve etkisiz olmaya devam eden Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Antwerp ile berabere kalarak gruptan çıkma ihtimalini zorlaştırdı.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansı nasıl?

Sarı Lacivertli takım UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında ALmanya'da Frankfurt karşısına çıktı. Alman ekibi karşısında iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe son dakikalarda Pelkas'ın penaltı kaçırmasına rağmen Almanya'dan 1 puanla döndü.

İkinci maçında ise Yunan ekibi Olympiakos'u evinde ağırlayan Fenerbahçe, bu karşılaşmada hem oyun hem de sonuç olarak istediğini alamadı ve mücadelen 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Sarı Lacivertliler Antwerp maçının ardından, UEFA Avrıupa Ligi D Grubu'nda 2 puanla 3. sırada bulunuyor.

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