Mesut Özil Fenerbahçe'de mutsuz mu? Menajeri açıkladı

İspanyol basını Mesut Özil'in Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu öne sürerken, yıldız oyuncunun menajeri Erkut Söğüt bu iddiayı yalanladı.

İspanyol basınından Diario AS, sezona üçte üçle başlayan Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in sarı-lacivertli takımda mutsuz olduğunu öne sürdü. Altay maçında sakatlığı nedeniyle forma giymediği belirtilen Mesut'un Vitor Pereira'nın tercihleri dolayısıyla yedek kalmasından ötürü ayrılmayı düşündüğü kaydedildi.

Özgür Sancar'ın haberinde 32 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında MLS'e veya Katar'a transfer olabileceği yönündeki söylentilerin her geçen gün arttığı ifade edilirken, yıldız oyuncunun Katar'a yaptığı ziyaretin de iddiaları güçlendirdiği belirtildi.

Öte yandan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt ise bu yöndeki iddiaları yalanladı.

Erkut Söğüt ne söyledi?

Mesut Özil'in Fenerbahçe aşkıyla büyüdüğünün altını çizen Söğüt, oyuncusunun üç yıl boyunca Fenerbahçe forması giyeceğini belirtti:

"Mesut Fenerbahçe aşkıyla büyümüş bir oyuncu. Şimdi o formayı giymenin heyecanını yaşıyor. Fenerbahçe'nin başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacak ve Fenerbahçe'de olduğu için çok mutlu. Başka teklif alamadığı için Türkiye'de oynayan oyuncular da oldu ama Mesut onlardan biri değil.

"Mesut her zaman Fenerbahçe'de oynamayı planladı ve bunu gerçekten istedi. Türkiye'de para için oynamıyor.

"Üç yıl daha Fenerbahçe için oynayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Katar'a gitmesinin nedeni kendi ticari ve sponsorluk anlaşmalarıydı ve bu da çok doğal. 11'de oynamaması onun için bir sorun gibi görünüyor ama Mesut Fenerbahçe'nin şampiyon olması için sahada her şeyi yapmaya hazır."

Sezona formda başladı

Geçtiğimiz günlerde Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani ile görüşen Mesut Özil, Katar medyasında yer alan habere göre ülkedeki birçok spor tesisini ve Doha'da yer alan Aspetar Spor Hastanesi'ni ziyaret etti.

2021-2022 sezonunda Fenerbahçe formasıyla iki maçta forma giyen 32 yaşındaki yıldız bu maçlara bir gol ve bir asist sığdırmıştı.

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