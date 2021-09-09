Josef de Souza: Coutinho'ya Beşiktaş'ı anlatıyorum

Beşiktaş'ın orta sahası, Barça'nın yıldızın aklına siyah-beyazlı kulübü sokmaya çalışıyor.

Transfer döneminde Alex Teixeira, Miralem Pjanic gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş'ta son günlerde Philippe Coutinho ismi de gündeme gelmeye başladı.

Evet, yaz transfer dönemi sona erdi fakat devre arasındsa veya önümüzdeki yaz, Coutinho da tıpkı Pjanic gibi Dolmabahçe'nin yolunu neden tutmasın?

Alex Texeira transferinde öncü olan Josef de Souza da şimdiden bu konuyla ilgili çalışmalara başlamış gibi.

Ne söylendi?

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira ve geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Josef de Souza, A Spor'un sorularını yanıtladı.

Philippe Coutinho konusuna değinen Josef, şunları söyledi:

"Coutinho'ya devamlı Beşiktaş'ı anlatıyorum. O, bizden 3 yaş küçük. Bizden ufak olduğu için gelip maçlarımızı izlerdi, sıkı bir Alex Teixeira hayranı.

"Barcelona'da onun yıldızlaşıp daha iyi duruma gelmesini umuyorum ama ileride Beşiktaş'a neden gelmesin?"

Alex Teixeira transferinden de bahseden tecrübeli orta saha, şu yorumu yaptı:

"Alex'e daha yüksek teklifler vardı, bu nedenle transfer biraz zor oldu. 20 seneye yakın bir dostluğumuz var. Ailelerimiz de burada olacağı için Beşiktaş'ı tercih etti.

"Ben 7, Alex 8 yaşındaydı. 20 senenin üzerinde arkadaşlığımız var. Birbirimizden uzak kalsak da irtibatımız hiç kesilmedi.

"Pjanic ve Alex gibi oyuncularla oynamak benim için büyük ayrıcalık. Yeni gelenlere iyi şanslar diliyorum ve önerilerde bulunuyorum.

"Beşiktaş taraftarı, sizin sahada gösterdiğiniz çabayı hiçbir zaman karşılıksız bırakmaz. Size olan sevgisi her zaman devam eder."

"Hayalim Premier Lig'de oynamaktı"

Siyah-beyazlı forma ile ilk maçı olan Karagümrük karşılaşmasında golünü atan Teixeira ise transferinde Josef'in etkisini vurgulamayı ihmal etmedi.

"Brezilya'da antrenmanlarımı sürdürüyordum. Josef beni ikna etti. Transferi ona mal edebiliriz. İleride iyi bir menajer olabilir.

"Finansal olarak çok daha iyi teklifler vardı ama hem Şampiyonlar Ligi hem de Josef etkeni sayesinde bu transfer gerçekleşti.

"Ben sanki Çin'i yani parayı, Premier Lig'e tercih etmişim gibi gösterildi. Ama Liverpool ile Shakhtar arasındaki görüşmelerde para yükseltilince transfer olmadı.

Bunun hayal kırıklığıyla Çin'den gelen teklifi kabul ettim. Hayalim, Premier League'de oynamaktı."

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