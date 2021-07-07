Messi’den yarı finalin kahramanı Emiliano Martinez'e ‘fenomen’ övgüsü

Lionel Messi, Kolombiya karşısında üç penaltı kurtaran Emiliano Martinez için 'fenomen' ifadesini kullandı.

Copa America 2021’de normal süresi 1-1 sona eren maçta Kolombiya’yı penaltı vuruşları sonucunda eleyen Arjantin, finalde Brezilya’nın rakibi oldu.

Arjantin’in golünde Lautaro Martinez’e asisti yapan Messi, seri penaltı atışlarında da ilk vuruşu gole çevirdi. Ancak Arjantin adına maçın yıldızı beklenmedik bir isimdi.

Kolombiyalı oyunculara beş penaltının üçünde gol izni vermeyen Emiliano Martinez’in bu performansına Messi de kayıtsız kalmadı.

Aston Villa forması giyen 28 yaşındaki file bekçisi milli takımdaki ilk maçına yalnızca bir ay önce çıkmıştı.

The winning save to send Argentina to the Copa America final 🙌pic.twitter.com/sfCPebgNGR — Goal (@goal) July 7, 2021

Ne söylediler?

Messi maçın ardından yaptığı açıklamada takım halinde Martinez’e duydukları güvenin altını çizdi.

“Emi bir fenomen. Ona güvenimiz tamdı. Turnuvada son maça kadar gitme hedefimize ulaştık, sırada final var.”

Teknik direktör Lionel Scaloni ise Martinez’in takım üzerindeki etkisinin penaltıların ötesine geçtiğini vurguladı.

“Emiliano’nun performansı bizi çok mutlu etti, penaltılarda yaptıklarının yanı sıra normalde de takıma güven aşılıyor. Savunma oyuncularına verdiği destekten memnunuz.”

Martinez ise pandemi nedeniyle yaşadıkları zorluğa değindi.

“Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. 40 gündür karantinadayız. Bu noktaya aynı rüyayı paylaşan 70 kişinin emekleriyle geldik.”

Psikolojik savaş

Penaltılar için kaleye müthiş bir özgüvenle geçen Martinez’in topun başına gelen Kolombiyalı Yerry Mina’ya söylediği sözler, kaçacak penaltının habercisi gibiydi.

“Gerginsin değil mi? Gergin olduğunu görebiliyorum.”

“Nereye atacağını biliyorum.”

Pandemi nedeniyle maçın seyiricisiz olması, Martinez’in Mina’ya yönelik sözlerinin stadyumda rahatça duyulmasını sağladı.

Arsenal’da şans bulamamıştı

Henüz 18 yaşındayken Arsenal’a transfer olan Martinez, İngiliz ekibinin formasını 10 yılda sadece 38 kez giyebildi.

Defalarca farklı kulüplere kiralanan Martinez, geçen yıl 17 milyon euro karşılığında Aston Villa’ya transfer olmuştu. Martinez geçen sezon Premier Lig’de 38 maçın tamamında forma giydi.

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