Copa America’da finalin adı Arjantin-Brezilya

Kolombiya’yı penaltılarla saf dışı bırakan Arjantin, finalde Brezilya’nın rakibi oldu.

Copa America 2021’de futbolseverlerin hayallerini süsleyen Arjantin-Brezilya finali gerçeğe dönüştü. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Kolombiya’ya penaltı atışlarında 3-2 üstünlük kuran Arjantin final biletini cebine koydu.

Lionel Messi’nin asistiyle ağları havalandıran Lautaro Martinez, henüz yedinci dakikada Arjantin’i öne geçirdi. Ancak erken gelen gole rağmen mücadele Arjantin için hiç kolay geçmedi.

Luis Diaz, 61. dakikada şık bir golle skora eşitliği getirdi. 1-1 tamamlanan 90 dakikanın ardından uzatma bölümünde gol sesi çıkmadı. İstatistikler de maçın ne kadar dengeli geçtiğini gösterir nitelikteydi. İki takım da maçı dört isabetli şutla noktalarken, Kolombiya 14, Arjantin 13 şut girişiminde bulundu.

Lionel Messi, Arjantin adına ilk penaltı vuruşunu gole çevirdi. Kolombiya’da ise Sanchez, Mina ve Cardona penaltı atışlarından yararlanamadı.

Kolombiya'dan Messi'ye sert savunma

Maç boyunca Kolombiyalı oyuncuların gördüğü altı sartı kartın tamamı, Messi'ye yapılan fauller sonucunda geldi. Bir pozisyonda Frank Fabra'nın müdahalesiyle yerde kalan yıldız oyuncu, mücadeleye bileğindeki kanamayla devam etti.

Lionel Messi's ankle has been bleeding after a challenge from Frank Fabra. pic.twitter.com/0bRjpYMg0V — Goal (@goal) July 7, 2021

Messi ilk kupasını arıyor

Finalde son şampiyon Brezilya ile karşılaşacak olan Arjantin, Lionel Messi dönemindeki ilk kupasını kaldırmaya çalışacak.

İki ülke 2007’de yine Copa America finalinde karşılaşmış, Brezilya 3-0 galip gelmişti. Copa America 2019’da yarı finalde Brezilya’yla karşılaşan Arjantin, bu maçtan da 2-0’lık skorla mağlup ayrılmıştı.

Lionel Messi, Arjantin formasıyla çıktığı dört finali de kaybetti (2007, 2015, 2016 Copa America, 2010 Dünya Kupası).

Arjantin ile Brezilya arasındaki Copa America 2021 finali 10 Temmuz Pazar’ı 11 Temmuz Pazartesi’ye bağlayan gece TSİ 03.00’te oynanacak.

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