Messi, Ronaldo ve Neymar 2 Eylül'de takım arkadaşı olarak uyanabilir!

İspanyol basını Real Madrid'in Kylian Mbappe operasyonun, futbol tarihinin en fantastik üçlüsünün oluşmasıyla sonuçlanabileceğini öne sürdü.

Avrupa futbolunda 1 Eylül'de sona erecek transfer dönemi öncesinde transfer iddiaları gündemi meşgul etmeyi devam ederken, İspanyol basını Şampiyonlar Ligi'nde dengeleri değiştirebilecek bir iddiada bulundu. AS'ta yer alan habere göre 2 Eylül'de Kylian Mbappe Real Madrid, Cristiano Ronaldo ise PSG formalarıyla uyanabilir.

Habere göre Martin Odegaard'ı 30 milyon sterlin karşılığında Arsenal'e satan Real Madrid yönetimi PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmayan Kylian Mbappe için transferin bitimine saatler kala resmi teklifini sunacak. PSG cephesi ise Mbappe'yi gelecek yaz bedelsiz kaybetmemek için bu teklifi kabul edebilir.

Ronaldo'nun da kontratı bitiyor

Bu teklifin kabul edilmesi halinde hücum hattında Mbappe'den doğacak boşluğu Ronaldo ile doldurmaya çalışacak olan PSG, Juventus'taki kontratının son senesine giren Portekizli yıldız resmi teklifini sunacak ve PSG böylece Neymar, Messi ve Ronaldo futbol tarihinin en fantastik hücum hatlarından birini oluşturacak.

Juventus'un Udinese ile oynadığı ilk hafta karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istediği ve 11'de oynamayı reddettiğini öne sürülmüş ancak Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, maçın ardından yaptığı açıklamada bu yöndeki iddiaların gerçeğin yansıtmadığını söylemişti.

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