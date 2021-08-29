Messi, Mbappe, Neymar: PSG'de rüya dönemi başlıyor

Futbolun yıldızlarını kadroya kazandıran PSG, Reims karşısında Messi, Mbappe, Neymar üçlüsüyle gövde gösterisi yapacak.

Yaz transfer dönemini oldukça verimli geçiren PSG, Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum ve Gianluigi Donnarumma hamleleriyle ilk Şampiyonlar Ligi kupasını hedefliyor.

Devler Ligi'nde Manchester City, Club Brugge ve Leipzig ile eşleyen Paris ekibi, sezonun ilk 3 maçından galibiyetle ayrıldığı Ligue 1'de ise mutlak şampiyonluk istiyor.

Mauricio Pochettino'nun öğrencileri, Ligue 1'in 4. haftasında Reims deplasmanına konuk olacak.

Ancak sıradan bir lig maçı PSG için çok şey ifade ediyor.

PSG'de rüya dönemi

Yeni bir projeyle yeni bir döneme başlayan Paris Saint-Germain, yaz transfer penceresinde Lionel Messi'yi Barcelona'nın elinden kaptı.

Dünyanın sayılı forvetlerinden birini transfer eden Paris ekibinde teknik patron Mauricio Pochettino'nun Messi'ye ilk görevini Reims karşısında vermesi bekleniyor.

PSG, Ligue 1'de 4. hafta maçına rüya bir kadroyla çıkabilir: İleri uçta Kylian Mbappe, sol kanatta Neymar ve sağ kanatta Lionel Messi.

Uzun süredir Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağı konuşuluyor ancak PSG, Reims kadrosunda Mbappe'ye yer verdi.

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Arjantinli teknik adam, "İyi antrenman yaptılar ve durumu analiz edeceğiz, henüz kadroyu belirlemedik." dedi.

Pochettino, Kylian Mbappe iddiaları hakkında ise, "Bana PSG'den ayrılacağını söylemedi. Kylian kendini yarınki maça iyi hazırladı." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda ülkesi İtalya ile birlikte iyi bir performans sergileyen Gianluigi Donnarumma da PSG'nin yıldız transferinden biri.

Milan'dan gelen 22 yaşındaki yeni kaleci de ilk çıkışını Reims karşısında yapabilir.

Arjantinli teknik patron Mauricio Pochettino'nun Messi ve Donnarumma'yı kadroya yazması ve takımdan ayrılacağı konuşulan Kylian Mbappe'yi de sağ kanada koyması halinde PSG, Reims karşısına yukarıdaki kadro ile çıkabilir.

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Kylian Mbappe'nin PSG'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olacağı konuşuluyor. Goal'ün bilgisine göre; Real Madrid, Fransız forvet için 170 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Eğer Madrid bu yaz transferi gerçekleştiremezse Mbappe, PSG'de Neymar ve Messi ile birlikte kalacak.

Sergio Ramos'un da sakatlıktan dönmesinin ardından bu yıl PSG yeni transferleriyle hem Ligue 1'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde adeta gövde gösterisi yapacak.

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