CANLI | Son dakika transfer haberleri: Kylian Mbappe transferi son dakikada bitecek

Kylian Mbappe transferi son dakikada bitecek 👀
Cadena SER'den Pedja Mijatovic'in iddiasına göre; Real Madrid, Kylian Mbappe transferini son dakikada gerçekleştirecek:
"Mbappe işi son saatlerde bitecek. Real Madrid, Mbappe'nin sözleşme yenilemeyi engellemesinde iyi iş çıkardı.
Ben iyimserim. İmzalar neredeyse atıldı. Çok şey söylendi ancak bu tür transferler son dakikada bitiyor."
Fırtına, Gökdeniz Bayrakdar ve Efecen Karaca'nın peşinde 👇
Sabah'ın haberine göre; Fırtına'da rota yabancı sayısının 13 olmasıyla yerli isimlere döndü.
Listede Antalyaspor'un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar ve Alanyaspor'un milli oyuncusu Efecan Karaca var.
Hidemasa Morita 🔁 Fenerbahçe
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe ile Santa Clara kulüpleri geleceğe dair iş birliği için el sıkıştı.
Japon oyuncu Hidemasa Morita transferinin Altay maçı sonrası açıklanması bekleniyor.
Juventus, Icardi'yi kiralamak istiyor 👇
İtalyanlar, Icardi'nin performansının ardından önümüzdeki yaz 28 yaşındaki oyuncuyu satın alma seçeneğine de sahip olacak.
West Ham, Zouma'yı açıkladı
Chelsea'nin Fransız stoperi Kurt Zouma, artık West Ham için tek dökecek.
İki kulüp arasında uzun süredir devam eden görüşmeler, menajer krizi nedeniyle bir süre duraklamış, fakat sonrasında taraflar el sıkışmıştı.
Welcome to West Ham United, @KurtZouma! ✍️ pic.twitter.com/X7eguIRzTi— West Ham United (@WestHam) August 28, 2021
Adana Demirspor, Deli'yi duyurdu
🚨 Adana Demirspor, Fildişili stoper Simon Deli'nin transferini resmen açıkladı.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 28, 2021
📷: @AdsKulubu pic.twitter.com/IbFpFHH965
Real Madrid, Mbappe için sabırla bekleyecek 👀
Madrid ekibi, Fransız yıldız için son teklifinden henüz olumsuz yanıt almadı ancak Mbappe'yi elde etmenin zor olduğunu biliyorlar.
Bu nedenle, oyuncunun sözleşmesinin 2022'de biteceğini göz önüne alarak beklemenin daha iyi olacağını düşünüyorlar.
Guardiola, Manchester City'nin transfer yapmasını beklemiyor 🙌
Pep Guardiola, transferde son tarih yaklaşırken Manchester City'de daha fazla transfer yapılmasını beklemiyor.
Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'de mutsuz olan Manchester City, Cristiano Ronaldo transferinde de istediğini alamadı.
Ronaldo'dan 50 milyon sterlinlik anlaşma 💰
36 yaşındaki yıldız, Old Trafford'da büyük para kazanacak.
The Sun'ın haberine göre; Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar ile 50 milyon sterlin değerinde toplamda 2 yıllık sözleşme imzalıyor.