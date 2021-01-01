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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Kylian Mbappe transferi son dakikada bitecek

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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(C)Getty images

Kylian Mbappe transferi son dakikada bitecek 👀

2021-08-29T07:27:14Z

Cadena SER'den ​Pedja Mijatovic'in iddiasına göre; Real Madrid, Kylian Mbappe transferini son dakikada gerçekleştirecek:

"Mbappe işi son saatlerde bitecek. Real Madrid, Mbappe'nin sözleşme yenilemeyi engellemesinde iyi iş çıkardı.

Ben iyimserim. İmzalar neredeyse atıldı. Çok şey söylendi ancak bu tür transferler son dakikada bitiyor."

Fırtına, Gökdeniz Bayrakdar ve Efecen Karaca'nın peşinde 👇

2021-08-29T07:18:36Z

Sabah'ın haberine göre; Fırtına'da rota yabancı sayısının 13 olmasıyla yerli isimlere döndü.

Listede Antalyaspor'un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar ve Alanyaspor'un milli oyuncusu Efecan Karaca var.

Hidemasa Morita 🔁 Fenerbahçe

2021-08-29T07:16:47Z

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe ile Santa Clara kulüpleri geleceğe dair iş birliği için el sıkıştı.

Japon oyuncu Hidemasa Morita transferinin Altay maçı sonrası açıklanması bekleniyor.

Juventus, Icardi'yi kiralamak istiyor 👇

2021-08-29T07:11:42Z

Corriere Della Sera'nın haberine göre; Juventus, Paris Saint-Germain forveti Mauro Icardi'yi kiralamak için çalışıyor.

İtalyanlar, Icardi'nin performansının ardından önümüzdeki yaz 28 yaşındaki oyuncuyu satın alma seçeneğine de sahip olacak.

West Ham, Zouma'yı açıkladı

2021-08-28T20:30:23Z

Chelsea'nin Fransız stoperi Kurt Zouma, artık West Ham için tek dökecek.

İki kulüp arasında uzun süredir devam eden görüşmeler, menajer krizi nedeniyle bir süre duraklamış, fakat sonrasında taraflar el sıkışmıştı.

Real Madrid, Mbappe için sabırla bekleyecek 👀

2021-08-28T07:01:55Z

Sky Sport News'in haberine göre; Real Madrid, Kylian Mbappe'yi Paris Saint-Germain'den transfer etmek için Ocak transfer dönemini beklemenin daha iyi olabileceğini hesap ediyor.

Madrid ekibi, Fransız yıldız için son teklifinden henüz olumsuz yanıt almadı ancak Mbappe'yi elde etmenin zor olduğunu biliyorlar.

Bu nedenle, oyuncunun sözleşmesinin 2022'de biteceğini göz önüne alarak beklemenin daha iyi olacağını düşünüyorlar.

Mbappé Real Madrid
Getty

Guardiola, Manchester City'nin transfer yapmasını beklemiyor 🙌

2021-08-28T07:00:55Z

Pep Guardiola, transferde son tarih yaklaşırken Manchester City'de daha fazla transfer yapılmasını beklemiyor.

Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'de mutsuz olan Manchester City, Cristiano Ronaldo transferinde de istediğini alamadı.

Pep Guardiola Man City 2021-22
Getty Images

Ronaldo'dan 50 milyon sterlinlik anlaşma 💰

2021-08-28T06:54:25Z

36 yaşındaki yıldız, Old Trafford'da büyük para kazanacak.

The Sun'ın haberine göre; Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar ile 50 milyon sterlin değerinde toplamda 2 yıllık sözleşme imzalıyor.

 

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