Real Betis karşısında İspanyol devine 3 puan kazandıran Real Madrid'in yıldızı kulübünün Kylian Mbappe için acele etmesi gerektiğini düşünüyor.

Real Madrid'in yıldızı Dani Carvajal, yaz transfer dönemi kapanmadan önce Kylian Mbappe'nin geleceğinden umutlu.

Geçen hafta sonu Levante ile 3-3 berabere kalan İspanyol devi, Cumartesi günü Real Betis'i Carvajal'in volesinin yardımıyla mağlup etti.

Real Madrid'in yöneticileri, önümüzdeki günlerde Paris Saint-Germain'i ikna etmeyi başarırlarsa La Liga'yı kazanma şansları daha da artabilir.

Dani Carvajal ne söyledi?

Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan sağ bek Dani Carvajal, Mbappe transferini beklediğini şu sözlerle ifade etti:

"Umarım Kylian Mbappe, transfer dönemi kapanmadan önce bize katılır, harika bir oyuncu."

Carvajal'ın yanı sıra Emilio Butragueno ve teknik direktör Carlo Ancelotti de Mbappe'nin durumu hakkında konuştular ancak her iki isim de bu konu hakkında yorum yapmayı tercih etmedi.

Butragueno, "Taraftarların beklediğini anlıyoruz, tüm medya bunun hakkında konuşuyor ama söyleyecek bir şeyimiz yok." dedi.

Carlo Ancelotti ise "Hadi maç hakkında konuşalım, gerisi kulübün meselesidir." ifadelerini kullandı.

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Mbappe, Madrid için uzun vadeli bir hedef olsa da, İspanyol devi, Lionel Messi'nin PSG'ye geçişinin ardından girişimlerini hızlandırdı.

Goal'ün bilgisine göre; Real Madrid, Fransız forvet için 170 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Önümüzdeki yaz sözleşmesi sona eren Mbappe için bu teklif cazip bir rakam.

Alvaro Odriozola'nın Fiorentina'ya kiralanmasının ardından, Eden Hazard da yüksek transfer ücretini finanse etmek için satışa çıkarıldı.

PSG teknik patronu Mauricio Pochettino ise yıldız forvetinin takımda kalarak Neymar ve Messi ile göz alıcı performans sergileyeceğine dair umutlarını sürdürüyor.

Reims maçından önce basın toplantısında konuşan Arjantinli menajer, Mbappe'nin geleceği hakkında sorulan soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Mbappe bana PSG'den ayrılmak istediğini söylemedi"

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