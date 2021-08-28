Kylian Mbappe'nin transfer dönemi kapanmadan veda etmesi bekleniyor ancak Pazar günü Ligue 1'de Reims'e karşı oynayabilir.

Real Madrid'in Mbappe ile sözleşme imzalama girişimlerinin ortasında Mauricio Pochettino, Fransız golcünün kulüpten ayrılmak istemediği konusunda ısrar ediyor.

PSG tarafından ilk teklifi reddedilen Madrid ekibi, Kylian Mbappe için 170 milyon euro (146 milyon £/200 milyon $) artı 10 milyon euro (9 milyon £ / 12 milyon $) bonusları içeren ikinci bir teklifle geri döndü.

Ligue 1 ekibinin sportif direktörü Leonardo, Mbappe'nin ayrılmak istediğini dile getirdi ancak Pochettino'nun oyuncuyla aynı konuşmayı yapmadığı görülüyor.

Mauricio Pochettino ne söyledi?

Pazar günü Reims deplasmanında oynayacakları maç öncesi konuşan Pochettino, Mbappe'nin kendisine PSG'den ayrılmak istediğini söyleyip söylemediği sorulduğunda şunları söyledi:

"Hayır, Mbappe bana PSG'den ayrılmak istediğini söylemedi."

Mbappe'nin Reims karşısında oynayıp oynamayacağı sorulduğunda ise Pochettino şu yanıtı verdi:

"Kylian kendini yarınki maça iyi hazırladı."

PSG antrenörü ayrıca Mbappe, Neymar ve yeni transfer Lionel Messi'nin Pazar günü ilk 11'de başlayıp başlamayacağını da analiz ediyor.

"İyi antrenman yaptılar ve durumu analiz edeceğiz, henüz kadroyu belirlemedik. Kesinlikle kadronun bir parçası olacaklar, ancak başta oynayıp oynamayacaklarını henüz bilmiyoruz."

Mbappe, transfer dönemi kapanmadan PSG'den ayrılacak mı?

PSG, Mbappe için 220 milyon euro (189 milyon £ / 259 milyon $) talep etti, ancak Madrid bu miktarı ödemeyecekleri konusunda kararlı.

Goal'e göre, Pochettino, soyunma odasındaki oyuncularla birlikte Mbappe'nin ayrılacağını kabul etti.

Mbappe'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve PSG, Mbappe'nin önümüzdeki yaz takımdan ücretsiz ayrılma riski ve Madrid'in son teklifi arasında bir tercih yapacak.

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