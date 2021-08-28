Lionel Messi, PSG'nin Reims maçında olacak mı? Pochettino kararını açıkladı

Arjantinli teknik adam, PSG'nin yeni yıldızına Reims karşısında şans verecek mi?

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Lionel Messi'nin ilk maçı için önce analiz yapmaları gerektiğini söylüyor.

Barcelona ile 21 yıllık hikayesine son veren Arjantinli yıldız sürpriz bir kararla Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

Kariyerinde yeni bir sayfa açan Messi için meydan okuma döneminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Mauricio Pochettino ne söyledi?

Ligue 1'de konuk olacakları Reims maçından önce basın toplantısında konuşan PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino merak edilen soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Analiz edip kadroda olup olamayacağını bakmalıyız, sonra da takımla iletişime geçeceğiz.

Şüphelerin olması gayet normal."

"İyi antrenman yaptılar ve durumu analiz edeceğiz, henüz kadroyu belirlemedik. Kesinlikle kadronun bir parçası olacaklar, ancak başta oynayıp oynamayacaklarını henüz bilmiyoruz."

Messi, PSG'ye ne katabilir?

Mauricio Pochettino, "dünyanın en iyi oyuncusu" olarak nitelendirdiği Messi'nin her türlü pozisyona kolay adapte olacağına inanıyor:

"Çok motive oluyoruz, herhangi bir oyuncuyla anlaştığınızda bile başta yüksek beklentileriniz olmaz çünkü oyuncunun yeni kulübüne, yeni hayatına ve takım arkadaşlarına adapte olması gerekir.

Ligue 1, La Liga'dan daha fazla alan ve fizikselliğe açık. Topa sahip olan bir takımımız var. Ama dünyanın en iyi oyuncusuna sahibiz.

O harika bir profesyonel. Messi bu tür sistemleri biliyor ama kendini her türlü pozisyona koyabilir."

PSG - Reims karşılaşması ne zaman?

Paris ekibi, Reims ile Ligue 1'de 29 Ağustos günü, saat 21:45'de karşı karşıya gelecek.

PSG ile yeni bir maceraya atılan Lionel Messi'nin Parc des Princes'te neler yapacağı merakla bekleniyor.

Daha fazlası