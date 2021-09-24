"Messi, Keylor Navas'ı tercih ediyor: Donnarumma, Juventus'a gidebilir"

Keylor Navas'ın gölgesinde kalan Gianluigi Donnarumma, PSG'de mutsuz.

Dokuz resmi maçta yalnızca iki kez ilk onbirde başlamak genç kaleci Gianluigi Donnarumma'nın hesapları arasında muhtemelen yoktur.

İtalyan file bekçisinin Paris Saint-Germain'de ilk sezonu beklediğinden farklı başladı ve Pochettino'nun planlarında Keylor Navas ilk sırayı alıyor.

Donnarumma, PSG'de mutsuz

Corriere della Sera'nın haberine göre; Avrupa futbolunun gözde yıldızları bu yıl Paris'in yolunu tuttu ve PSG yeni bir projenin kapısını araladı.

Donnarumma şu anda kendini bu projeden soyutlanmış hissediyor. İtalyan kalecinin yanı sıra menajeri Mino Raiola da bu durumdan memnun değil.

Keylor Navas'ın ise kulüple 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ayrıca takımdaki Güney Amerikalı arkadaşları Messi, Neymar, Di Maria, Paredes ve Marquinhos da Kosta Rika'lı kaleciyi destekliyor.

Mauricio Pochettino bu krizi iyi yönetemezse Gianluigi Donnarumma, Juventus'a transfer olabilir.

PSG'yi ne bekliyor?

25 Eylül'de Montpellier ile Ligue 1 mücadelesine çıkacak olan PSG, 28 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

Pochettino'nun öğrencileri Devler Ligi'ndeki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

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