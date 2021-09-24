Liverpool, Erling Haaland transferinde yer alarak Mino Raiola'ya para kazandırmak istemiyor

Liverpool, oyuncularının, Erling Haaland'ın maaşını kıskanmasını istemezken Mino Raiola'yı daha da zengin etmeyi düşünmüyor.

Liverpool efsanesi Steve McManaman, eski kulübünün bir sonraki transfer döneminde Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland'ı kadrosuna katmak istemeyeceğine inanıyor.

Kırmızılar'ın efsanesi, Haaland'ın transferinin Mino Raiola'ya kişisel fayda sağlayacağını düşünürken birçok iç problemi de beraberinde getireceğini düşünüyor.

Borussia Dortmund'a Ocak 2020'de RB Salzburg'dan katılan Erling Haaland için ise bir sonraki transfer döneminde Avrupa devleri yarışta olacak.

Steve MacManaman ne söyledi?

ECHO'da yer alan habere göre; Liverpool efsanesi Steve MacManaman, İngiliz ekibinin Haaland için yarışa girecek kulüplerden biri olmayacağına inanıyor:

"Liverpool'un önümüzdeki yaz Erling Haaland'ı almaya çalışacağına inanıyor muyum? Hayır."

"Gerçekten Real Madrid'e gideceğini düşünüyorum ve bence Haaland, Real Madrid'i ve oradaki yaşam tarzını seviyor."

"Liverpool'un Erling için teklif yapmamasının nedeninin transfer ücreti oldduğunu düşünmüyorum."

"Bence onun kalibresindeki bir oyuncuyu getirmenin oluşturacağı tüm problemler dikkate alınıyor."

"Büyük bir maaş istyecek ve bir oyuncuya büyük bir miktar maaş ödediğinizde diğer tüm oyuncular da aynı şeyi isterler."

"Mino Raiola sadece Haaland için değil kendisi için de bir ton para isteyecek ve Liverpool'un burda bir rol almak isteyeceğini düşünmüyorum."

Erling Haaland'ın sözleşmesi ne zaman sona eriyor?

Norveçli yıldızın Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor.

Ancak Haaland'ın sözleşmesinde yer alan özel maddeye göre; 21 yaşındaki oyuncu Dortmund'dan 2022 yazında daha uygun bir fiyatla ayrılabilir.

Alman ekibi ile çıktığı 67 karşılaşmada 68 gol kaydeden Haaland rakiplerine meydan okurken kendisi için sırada bekleyen kulüplere selam gönderiyor.

Liverpool'u ne bekliyor?

Liverpool, 25 Eylül Cumartesi günü ligde Brentford deplasmanına konuk olacak.

28 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya konuk olacak Jürgen Klopp'un öğrencileri, 3 Ekim'de Premier Lig'de Manchester City sınavına çıkacak.

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