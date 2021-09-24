"Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yayın haklarını da alacak, iki veya üç şirket olabilir"

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Exxen önümüzdeki yıl Süper Lig yayıncısı olabilir.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Exxen'in patronu Acun Ilıcalı ile konuştuğunu söylerken Süper Lig yayın haklarıyla ilgili de bilgiler verdi.

Süper Lig'in yayın hakları şu anda beIN Group'ta bulunuyor. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yayıncı kuruluş arasında bir ihale krizi yaşanmıştı. Kulüpler, beIN Group'tan 3 milyar TL talep ederken yayıncı kuruluş daha az bir miktar önerdi.

Mehmet Demirkol'un iddiasına göre ise gelecek sezon Süper Lig, 2 veya 3 farklı yayıncı kuruluşta yayınlanabilir.

Mehmet Demirkol ne söyledi?

Socrates Dergi'nin Youtube kanalında Oyna Devam programında konuşan Mehmet Demirkol, Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmeyi şu şekilde aktardı:

"Acun ile konuştum. Aldığım izlenim bence lige de girecek. Bana ‘TV 8’i aldığımda da yapamazsın’ diyorlardı ve yapacağım' dedi. Aldığım izlenim bence lige de girecek. Onun izlenimini aldım.

Önümüzdeki dönem için ise kaçak yayınlar konusunda devlet adım atacak. Gelecek yılın Süper Lig yayınlarını tek bir yerde görmeyebiliriz. 2-3 şirket olabilir."

Şansal Büyüka: Acun Ilıcalı, Süper Lig için yarışabilir

Şansal Büyüka daha önce Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde yazdığı yazıda Exxen platformunun Süper Lig için yarışabileceğini söylemişti:

"Fransa Ligi'nin yayın haklarını Amazon almış... Amazon da Netflix gibi Dijital bir mecra... Sanki klasik yayıncılık da, teknolojinin bu başdöndürücü değişimi ve gelişimi ile adres değiştiriyor gibi…

Yıl sonuna doğru bizde yapılacak yayın ihalesinde bir bakarsınız Netflix, Amazon, hatta bizim sevgili Acun Ilıcalı’nın Exxen’i maçları almak için yarışabilir… Tabi ülkedeki internet ağı, dijital kanallar için yeterli olacak mı, ondan emin değilim..."

Süper Lig'in yayın hakkını başka hangi şirketler alabilir?

Süper Lig yayın haklarıyla ilgili daha önce Netflix ile görüşme gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

Akşam'ın haberine göre; Netflix, Süper Lig'in yayın haklarını almak isteyen şirketlerden biri.

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