Gerard Pique, Cadiz maçının ardından öfkeli: Biz de insanız

La Liga'da beş maçta üçüncü beraberliğini alan Gerard Pique, "İkinci veya üçüncü olmak için burada değilim." diyor.

Barcelona'nın kaptanı sıkışık maç takvimine dikkat çekerken bu sezon mutlak şampiyonluğu hedeflediklerini söylüyor.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Atletico Madrid'e kaptıran Barcelona, yeni sezona da kötü sonuçlarla başladı.

Beş maçtan yalnızca 2 galibiyet alabilen Katalan devinde Ronald Koeman'ın koltuğu sallanırken kaptan Gerard Pique şampiyon olmak için oynadıklarını söylüyor.

Gerard Pique ne söyledi?

Barcelona kaptanı Gerard Pique, 10 kişi kaldıkları Cadiz karşısında berabere kalmalarını değerlendirdi:

"Buraya gelmeden önce beraberlik hoşumuza gitmezdi. İlk yarıda şans yaratamadık ve onlar da iyi değildi. Ardından Frenkie oyundan atıldı ve 10 kişi kaldık. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı ama gururluyum çünkü savaştık."

"Bize yazılan takvimi nasıl oluşturuyorlar anlamıyorum. Pazartesi günü maçımız vardı ve bugün yine oynadık, neden Cumartesi veya Pazar oynamadık? Takvimleri kim oluşturuyor bilmiyorum biz programa uyuyoruz. Ancak bu oyunculara yardım edebilecekleri bir konu.

72 saatten az bir süre sonra yine maçımız var, sonra da Şampiyonlar Ligi sonra da Atletico Madrid'e karşı oynayacağız. Biz de insanız. "

"Şampiyonluk için rekabet edeceğimize inanıyorum. Takımın cesareti ve arzusu var. Taraftarlar da bizimle.

Kazanmak için buradayım, ikinci veya üçüncü olmak için değil. Sonuna kadar savaşacağız ama Pazar günü taraftarlarımıza ihtiyacımız var."

"Alışık olmadığımız bir dönemden geçtik. Teknik direktör ve başkan değişiklikleri oldu ama sakin olmalısınız. Şikayet edip boşa kürek çekebilirsiniz. Kazanmaya odaklandık, yaşananlar bizimle ilgili değil."

Sergi Roberto: İlk dört bizim için iyi değil

Karşılaşmanın ardından konuşan başka bir Barcelonalı ise Sergi Roberto'ydu.

29 yaşındaki oyuncu kazanmak için sahada olduklarını söyledi:

"La Liga'yı kazanmalıyız. İlk dörde girmek bizim için yeterince iyi değil, La Liga için savaşmanız gerekiyor."

"Diğer takımların bizden daha iyi bir kadroya sahip olduklarını düşünmüyorum."

Barcelona'yı ne bekliyor?

Perşembe günü Cadiz'e karşı 10 kişi mücadele veren ve berabere kalan Barcelona, 26 Eylül Pazar günü evinde Levante'yi konuk edecek.

29 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Benfica deplasmanına gidecek olan Katalan devi, 2 Ekim'de La Liga'da Atletico Madrid sınavına çıkacak.

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