Merih Demiral Juventus'tan ayrılma kararı aldı

Milli futbolcu yeterince forma şansı bulamadığı İtalyan devinden ayrılma isteğini yönetime iletti.

Maurizio Sarri yönetiminde Juventus'ta formayı kapıp ilk 11'in değişmezlerinden biri olmayı başaran milli futbolcu Merih Demiral'ın İtalyan devinden ayrılması bekleniyor. Yaşadığı sakatlığın sonrasında formayı almakta zorlanan ve geride bıraktığımız sezonda Andrea Pirlo tarafından fazla tercih edilmeyen Merih ayrılık kararı aldı.

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Giorgio Chiellini'nin sözleşmesinin uzatılması ve Leonardo Bonucci ile Matthijs de Ligt'ın kulüp için vazgeçilmez durumda olmaları Merih'i bu kararı almaya itti. EURO 2020 öncesinde Everton'ın ilgi gösterdiği Merih Juventus yönetimine de bu kararını bildirdi.

Bonservisi belli oldu

Merih Demiral'ın menajerinin Juventus ile yaptığı görüşmede takas veya kiralama seçeneğiyle nispeten kolay bir transfer talebinde bulunduğu belirtilirken, Juventus cephesi bu öneriye sıcak bakmadı. Merih Demiral'ın satışından 40 milyon euro hedefleyen Juventus'un bu fiyatta pazarlığa açık olsa da büyük bir indirim yapılmayacak.

Juventus'taki ilk sezonunda sakatlıkların da etkisiyle altı lig maçında şans bulan Merih, geride bıraktığımız sezonda ise 15 Serie A karşılaşmasında yer almıştı. EURO 2020'de pek de parlak bir performans ortaya koyamayan 23 yaşındaki oyuncunun adı geçtiğimiz yıllarda Milan ve Rama gibi takımlarla da anılmmıştı.

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