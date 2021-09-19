Mbaye Diagne paylaşımı sildi, ama Fatih Terim affetmedi

Mbaye Diagne'nin sosyal medya paylaşımına hocası Fatih Terim cezayı kesti.

Fatih Terim, Mbaye Diagne'nin, "Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz." paylaşımını affetmedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Fatih Terim ise Alanyaspor karşısında hücum hattında Halil Dervişoğlu'na yer verirken Mbaye Diagne'yi yedek bıraktı.

Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi neden yedek bıraktı?

Fatih Terim'in Diagne'yi yedek bırakma sebebi olarak Senegalli oyuncunun dün yaptığı sosyal medya paylaşımı görülüyor.

29 yaşındaki oyuncu dün sosyal medya hesabından şu sözleri paylaşıp ardından sildi:

"Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor.

Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz."

Galatasaray, Alanyaspor karşısına nasıl bir ilk 11 ile çıktı?

Fatih Terim, Akdeniz ekibi karşısında şu 11'i tercih etti:

"Muslera, DeAndre Yedlin, Luyindama, Nelsson, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Taylan Antalyalı, Morutan, Kerem, Halil Dervişoğlu"

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