“Mbappe’nin potansiyeli, Haaland’dan daha yüksek!”

Kohler, Fransız yıldız Mbappe’nin Haaland’dan daha komple bir oyuncu olduğunu düşünüyor.

Borussia Dortmund formasıyla geride bıraktığımız sezonda 41 maça çıkan ve 41 gol 10 asistlik bir performansa imza atan Erling Haaland, yeni neslin en yetenekli ve potansiyelli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Norveçli yıldızın en büyük rakibi ise Kylian Mbappe. Fransa ile 2018 Dünya Kupası’nı kazanan genç yıldız, 2020 - 21 sezonunda PSG formasını tüm kulvarlarda 47 kez terletirken 42 gol 11 asistlik bir performansa imza atmıştı.

Mbappe ve Haaland arasındaki rekabet günden güne büyürken Borussia Dortmund’un efsane isimlerinden Jürgen Kohler, genç yıldızlar arasındaki yarışa farklı bir bakış açısı getirdi.

Neler söylendi?

Ruhr Nachrichten’e konuşan Kohler, Haaland hakkında şunları söyledi:

“Erling henüz dünya klasında bir oyuncu değil. Çok üst düzey bir golcü ve daha da yukarıya çıkacak yeteneklere sahip. Ancak hala kendini kanıtlamaya ihtiyacı var.”

“Haaland maçların kaderine etki edebilecek yeteneğe sahip, ama bu konuda da seviye atlaması gerekiyor.”

Kohler’den Messi, Ronaldo ve Mbappe kıyası

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’dun yaşlandıklarını ve artık en üst seviyede olmadıklarını dile getiren Kohler, Mbappe’yi de Haaland’ın önünde görüyor:

“Kylian Mbappe, en büyük potansiyele sahip oyuncu konumunda. Onu birinci sınıf bir oyuncu olarak görüyorum çünkü yapabilecekleri yalnızca süratiyle sınırlı değil.”

“Çalımlar, dar alanda top kontrolleri… Mbappe hiçbir hareketini düşünmeden yapmıyor.”

Haaland’ın dripling konusunda da geride olduğunu öne süren Kohler, Norveçli yıldızın potansiyeline dair ise şunları söyledi:

“Henüz 21 yaşında ve çok büyük işlere imza attı, bu gerçekten sıradışı bir durum.”

“Gelecekte de kendini geliştireceğinden ve durdurulamaz bir oyuncu olacağından eminim. Kazanacağı tecrübeyle de dünya klasında bir oyuncu haline gelebilir.”

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