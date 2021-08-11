Kylian Mbappe, Lionel Messi transferinin ardından geleceğine dair çokça konuşulacak bir karar verdi.

Lionel Messi’nin Paris Saint-Germain’le sözleşme imzalamasının ardından birçok futbolsever Neymar, Mbappe, Messi hücüum hattını izlemek için sabırsızlanmaya başlamıştı.

Fransız ekibiyle bir yıllık sözleşmesi kalan Kylian Mbappe’nin de bu transferle birlikte takımda kalmaya ikna olması bekleniyordu.

Ancak son gelişmelere göre genç yıldız, geleceğine dair daha farklı planlara sahip.

Mbappe’nin Messi kararı

Fransız gazeteci Thibaud Vezirian’ın haberine göre Kylian Mbappe, Messi transferiyle birlikte takımdan ayrılmaya karar verdi.

Yeni sözleşmeye imza atmak istemeyen genç oyuncu; ya bu transfer döneminde bonservisiyle, ya da önümüzdeki sene bedelsiz olarak Real Madrid’e transfer olmak istiyor.

🚨 Kylian Mbappé veut partir. Il a demandé son bon de sortie et ne souhaite pas prolonger. Soit c'est le Real Madrid cet été, soit un départ libre dans un an. Il avait déjà prévenu il y a plusieurs semaines qu'il ne souhaitait pas jouer avec Messi. #PSG 🔴🔵 — T.V. (@ThibaudVezirian) August 11, 2021

Ayrıca haberde, Mbappe’nin birkaç hafta önce Messi ile birlikte oynamak istemediği konusunda kulübü uyardığına da yer verildi.

Genç yıldız, önceki açıklamalarında idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu da dile getirmişti.

Nasser Al-Khelaifi’den Mbappe açıklaması

Messi’nin imza töreninde, Mbappe’nin geleceğinin sorulması üzerine PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, şunları söylemişti:

“Mbappe’nin ayrılmak için hiçbir sebebi yok. Bizim oyuncumuz ve burada kalacak.” “Rekabetçi bir takım istediğini söylemişti ve bundan daha rekabetçi bir takım da bulamaz.”

“Umarım Messi, dünyanın en iyilerinden oluşan takım arkadaşlarıyla birçok kupa alabilir.”

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