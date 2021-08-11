Mbappe’den şaşırtan Messi kararı: Yeni sözleşmeye imza atacak mı?
Lionel Messi’nin Paris Saint-Germain’le sözleşme imzalamasının ardından birçok futbolsever Neymar, Mbappe, Messi hücüum hattını izlemek için sabırsızlanmaya başlamıştı.
Fransız ekibiyle bir yıllık sözleşmesi kalan Kylian Mbappe’nin de bu transferle birlikte takımda kalmaya ikna olması bekleniyordu.
Ancak son gelişmelere göre genç yıldız, geleceğine dair daha farklı planlara sahip.
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Mbappe’nin Messi kararı
Fransız gazeteci Thibaud Vezirian’ın haberine göre Kylian Mbappe, Messi transferiyle birlikte takımdan ayrılmaya karar verdi.
Yeni sözleşmeye imza atmak istemeyen genç oyuncu; ya bu transfer döneminde bonservisiyle, ya da önümüzdeki sene bedelsiz olarak Real Madrid’e transfer olmak istiyor.
Ayrıca haberde, Mbappe’nin birkaç hafta önce Messi ile birlikte oynamak istemediği konusunda kulübü uyardığına da yer verildi.
Genç yıldız, önceki açıklamalarında idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu da dile getirmişti.
Nasser Al-Khelaifi’den Mbappe açıklaması
Messi’nin imza töreninde, Mbappe’nin geleceğinin sorulması üzerine PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, şunları söylemişti:
“Mbappe’nin ayrılmak için hiçbir sebebi yok. Bizim oyuncumuz ve burada kalacak.” “Rekabetçi bir takım istediğini söylemişti ve bundan daha rekabetçi bir takım da bulamaz.”
“Umarım Messi, dünyanın en iyilerinden oluşan takım arkadaşlarıyla birçok kupa alabilir.”
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