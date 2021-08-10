Portekizli teknik direktör, Brezilyalı savunmacının Süper Lig yolunda olduğunu açıkladı.

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Mario Balotelli, Younnes Belhanda gibi isimleri kadrosuna katan Akdeniz temsilcisi, şimdi yeni bir büyük kariyerin peşinde.

Mavi Şimşekler, Arsenal ile sözleşmes sona eren David Luiz'in peşinde ve Benfica Tekniik Direktörü Jorge Jesus da bunu doğruladı.

Ne söylendi?

Portekiz liginin 2. haftasında oynanacak Benfica - Arouca maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Jorge Jesus'a, Benfica'nın David Luiz'in Benfica'ya transfer olma ihtimali soruldu.

Tecrübeli teknik direktör ise, "Bence David Luiz Türkiye'ye gidiyor" yanıtını verdi.

Murat Sancak ne demişti?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada David Luiz spekülasyonlarını şu sözlerle reddetmişti:

"David Luiz gündemimizde yok. Caulker gündemimize geldi. Stoper için 3-4 alternatifimiz var, onlardan birini alacağız.

"Bizim gençleri geliştirecek lider bir oyuncu arıyoruz. Caner Erkin de gündemimizde yok. Belki Caner Erkin, Gökhan Gönül ile Çaykur Rizespor'da buluşur. Büyük ihtimalle de orası olacak"

David Luiz geçen sezon ne yaptı?

Brezilyalı stoper, geçtiğimiz sezon 30 karşılaşmada forma giydi, iki gol kaydetti.

David Luiz, birinci bölgede yaptığı hatalar ile çoğu zaman Arsenal taraftarlarının hedefi olmuştu.

Arsenal, tecrübeli oyuncu ile sözleşme yenilemedi ve Brezilyalı futbolcu şu anda boşta.

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