Mbappe ayrılmak için gelecek yazı beklemeyebilir

PSG'deki kontratının son senesine giren Fransız yıldızın transferin ilişkin iddialara bir yenisi daha eklendi.

Lionel Messi'yi kadrosuna katarak futbol tarihinin en önemli transferlerinden birine imza atan PSG'de Kylian Mbappe kontratını henüz yenilemezken, genç oyuncunun takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara bir yenisi daha eklendi.

Fransız basınından Le Parisien'e göre Real Madrid yıldız oyuncu için bir teklif hazırlığında bulunuyor.

Habere göre Norveçli yıldızı Martin Odegaard'ı 35 milyon euro karşılığında geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Arsenal'e satmaya hazırlanan Real Madrid, bu transferden gelecek geliri de kullanarak önümüzdeki günlerde Mbappe için Fransız ekibinin kapısını çalacak ve golcü oyuncu için 150 milyon euro önerecek.

PSG'nin endişesi yok

Bu yönde çıkan haberleri şu ana dek yalanlayan Real Madrid yönetiminin Mbappe'nin takımdan ayrılmak istediğini resmen dile getirmesini beklediği belirtilirken, PSG cephesi ise tamamen farklı düşünüyor. Mbappe'nin yeni sözleşme imzalayacağına inanan PSG yönetimi, 22 yaşındaki oyuncuya dair herhangi bir endişe duymuyor.

Geçen sezon PSG formasıyla çıktığı 47 karşılaşmada rakip fileleri 42 kez havalandıran Mbappe, EURO 2020'de İsviçre karşısında kaçırdığı penaltı vuruşuyla takımının şampiyonaya veda etmesine neden olmuştu. Öte yandan Odegaard'ın Alaves ile oynanacak ligin ilk hafta karşılaşmasında kadroda yer almaması da Norveçli oyuncunun Premier Lig yolunu tutacağı iddialarını güçlendiriyor.

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