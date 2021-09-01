Maurizio Sarri'ye transferin son günü korkunç entrika!

Filip Kostic'i kadrosuna katmak isteyen Lazio, transferin son gününde Frankfurt tarafından kandırıldı.

Beş büyük ligde yaz transfer dönemi 31 Ağustos gecesi itibarıyla sona ererken, son gün yaşananlar pembe dizileri aratmayacak entrikalara sahne oldu.

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Eintracht Frankfurt Sırp yıldızı Filip Kostic için resmi teklif yapmaya hazırlanan Lazio'ya kasten yanlış mail adresi verince, bu transfer oyuncunun talebine rağmen gerçekleşmedi.

La mail sbagliata per #Kostic alla #Lazio? La vicenda ha un retroscena molto particolare. Ecco come mai il giocatore non si è trasferito in Italia | #calciomercato https://t.co/sjBewGjDGQ — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 1, 2021

Kostic için üçü bonuslar olmak üzere 13 milyon isteyen Alman ekibinin bu talebine karşılık ikisi bonus olmak üzere 12 milyon euro'ya kadar çıkan Lazio, mail yoluyla resmi teklifini iletse de, Frankfurt yönetiminin bilinçli bir şekilde yanlış mail adresi vermesi İtalyan takımının bütün çabalarına rağmen bu transferin suya düşmesine neden oldu.

Kulüpler arasında gerginlik yaşandı

Yaşanan bu aldatmacayı ortaya çıkarmak isteyen Kostic'in menajeri Fali Ramadani, Lazio'nun teklifinin ekran görüntüsünü Kostic'e iletirken, Sırp yıldız bu duruma çok sinirlendi. Yaşanan bu gelişme üzere iki kulüp arasına kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, iki senelik sözleşmesi bulunan Kostic istemeyerek de olsa takımda kalmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden Eintracht Frankfurt'un en önemli yıldızlarından olan Kostic geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 30 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda rakip fileleri dört kez sarsmış ve takım arkadaşlarına da 14 gol pası vermişti. 18 gole doğrudan etki eden Kostic, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin çok istediği bir isimdi.

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